Platonik aşk cinayetinde yeni gelişme! İki kız kardeşin katiliyle ilgili flaş karar

Konya’da, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık avukatı müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığının araştırılarak rapor alınmasını istedi. Müşteki avukatı Ferit Atalay tarafından ise sanığın hastalığının araştırılmasına gerek olmadığı, işlenilen suçun bilerek yapıldığı bildirildi.

AKLİ DENGESİNİN ARAŞTIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Duruşmaya görüntülü olarak bağlanan sanık Muzaffer Canbolat savunma yapmazken, mahkeme başkanı tarafından sanığın gözlem altına alınarak tutukluluk halinin devamına ve akli dengesinin araştırılmasına karar verildi. Bir sonraki duruşma 27 Mart 2020 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 27 Haziran tarihinde, Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında Hollanda’dan ülkesi Türkiye’ye dönen ve yalnız yaşayan Muzaffer Canbolat, komşusu Burhanettin Sarı’nın evine gitti. Muzaffer Canbolat, platonik aşk beslediği Şeyma Sarı ve kardeşi Tuba Sarı’yı yanında getirdiği tabanca ile vurarak öldürdü anneleri Hatice Sarı’yı da ağır yaraladı. Canpolat'ın ifadesinde, 'Şeyma'nın bana karşı hareketlerinden dolayı değişik duygular içerisine girdim. Şeyma ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu' demişti.

(İHA)

