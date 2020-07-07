Play Store’dan silmeniz gereken zararlı uygulamalar

Google bugün ise tam 25 adet popüler uygulamayı kaldırdığını açıkladı.

Google’ın mağazasından kaldırdığı uygulamaların milyon indirme barajını aşmış popüler uygulamalar olması dikkat çekiyor. Genellikle wallpaper yani duvar kağıdı uygulaması ve flaş uygulamaları olan bu uygulamalar Android’e adete kene gibi yapışıyor. Tehlike saçan bu uygulamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

BİLGİLERİNİZİ ÇALIYORLAR

Eğer bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse en kısa süre içerisinde kaldırmanızda fayda var. Çünkü Güvenlik şirketi Evina, bu uygulamaların Google Play Store‘da sahte Facebook Kimlik Doğrulama sayfaları aracılığıyla Facebook giriş verilerinizi çaldığını belirtiyor. Yani Facebook hesabınızın güvenliğini bu uygulamalar tehlikeye atıyor.

Google’ın Play Protect adını verdiği güvenlik sistemi görünüşe göre hala verimli ve düzgün çalışmıyor. Yıllardır mağazada olan bu uygulamaların hala veri hırsızlığı yapması ve Play Protect’in gözünden kaçması tamamen Google’ın hatası.

Google bu olay ile güvenliğine önem verenlerin asla tercih etmemesi gereken bir firma olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

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