Playboy Instagram'ın en güzellerini belirledi

ABD kökenli erkek dergisi olan Playboy, Instagram’da profilleri bulunan en güzel kadınların yer aldığı bir liste yayınladı.
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Dünya genelinde erkeklerin en favori dergileri arasında yer alan Playboy, Instagram’ın en güzel kadınlarının hangileri olduğuna dair bir liste açıkladı. Çoğunun milyonlarca takipçisi olan Instagram güzelleri sırasıyla şu şekildeler:
Playboy Instagram'ın en güzel kadınlarını sıraladı
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Playboy son sayısında Instagram'ın en güzel kadınlarını sıraladı. Emily Sears
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