Playboy modeli Bella Bunnie Amor'un frikiksiz tek kare fotoğrafı yok

Karantinadan sıkılan ünlü playboy güzeli Bella Bunnie Amor sıcak havaları fırsat bilip kendini Miami'nin güneşli havasına bıraktı.

SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

Playboy dergisine verdiği pozlarla tanınan Bella Bunnie Amor, kıvrımlarıyla ve seksi pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sık sık verdiği pozlar ile gündeme gelen ünlü playboy güzeli Bella Bunnie Amor, bu sefer arabadan inerken paparazzilere verdiği pozlarla ilgi çekti.

FRİKİK VERMEK İÇİN ÇABA GÖSTERDİ

Çekilen her karede frikik vermek için özel çaba gösteren Bella, göğüslerinden ve etek altından frikik vermeyi ihmal etmedi.

