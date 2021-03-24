Playboy modeli Maria Liman isyan etti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Playboy modeli olan Maria Liman, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan karantinalara isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda karantinaların aşırı olduğunu, bu yüzden randevularını iptal etmek zorunda kaldığını ve cinsel hayatının durma noktasına geldiğini söyledi.

DÜNYA KUPASI SAYESİNDE ÜNLÜ OLDU

26 yaşındaki Maria Liman, 2018 Dünya Kupası'nda memleketi Rusya'yı destekleyen paylaşımları sayesinde ün kazanmıştı. Londra'da yaşayan Playboy yıldızı, mevcut koronavirüs kısıtlamalarından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, salgın esnasında çok zorlandığını söyledi. Takipçileriyle Instagram üzerinden dertleşen model şunları söyledi:

"Ben de alışverişe gitmek istiyorum, yeni elbiselere ihtiyacım var ve topuklarla nasıl yürüyeceğimi çoktan unuttum."

2018 Dünya Kupası'nda verdiği cesur pozlarla adını duyuran ve 'en çekici taraftar' seçilen Rus model Maria Liman, geçtiğimiz aylarda koronavirüs nedeniyle ilginç bir paylaşımda bulunmuştu. Liman, sosyal izolasyonunda kendisine 3 ay eşlik edecek birini aradığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti.



