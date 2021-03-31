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  4. Playboy'un en seksi kızı seçilmişti! Khloe Terae'den minik bikinisiyle şov yaptı

Playboy'un en seksi kızı seçilmişti! Khloe Terae'den minik bikinisiyle şov yaptı

31.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü model Khloe Terae, Amerika'da katıldığı su çekimlerde giydiği minik bikinisiyle nefes kesti.

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Amerika'nın sahil şehri Marina De Rey'de bir teknede yüzü olduğu su firmasının reklam çekimlerini yapan Khole, verdiği pozlarla ve kıvrımlarıyla kendine hayran bıraktı.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Playboy dergisine verdiği pozlarla ünlenen ve 2018 yılında en seksi model seçilen Khloe Terae, Instagram'da 3 milyona yaklaşan takipçileriyle sıkı bir iletişim içerisinde.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden Khloe, verdiği erotik pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

28 yaşında olan ve 2013 yılından beri modellikle ilgilenen genç kadın sık sık reklam filmlerinin de yüzü olmakta.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
durması gereken yer doğru..amerikan bayrağının yanı..anlayana tabi...

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