Playboy'un Türk güzeli Sıla anne oldu

Almanya'da doğup büyüyen ve futbolcu Samuel Radlinger ile 2016 yılında evlenen Şahin, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu.
Sıla anne oldu
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Almanya'da doğup büyüyen ve futbolcu Samuel Radlinger ile 2016 yılında evlenen Şahin, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Fotoğraflar: Instagram
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Şahin, yeni dünyaya gelen erkek bebeğinin ayaklarının fotoğrafını Instagram'da "O orada" notuyla paylaştı. Şahin'in bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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