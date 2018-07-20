Playboy'un Türk güzeli Sıla anne oldu

Almanya'da doğup büyüyen ve futbolcu Samuel Radlinger ile 2016 yılında evlenen Şahin, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu.

Almanya'da doğup büyüyen ve futbolcu Samuel Radlinger ile 2016 yılında evlenen Şahin, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Fotoğraflar: Instagram

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Şahin, yeni dünyaya gelen erkek bebeğinin ayaklarının fotoğrafını Instagram'da "O orada" notuyla paylaştı. Şahin'in bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.