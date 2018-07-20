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Playboy'un Türk güzeli Sıla anne oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

Playboy dergisine poz veren ilk Türk olarak tanınan oyuncu ve model Sıla Şahin anne oldu.

Almanya'da doğup büyüyen ve futbolcu Samuel Radlinger ile 2016 yılında evlenen Şahin, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu.

Sıla anne oldu

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Almanya'da doğup büyüyen ve futbolcu Samuel Radlinger ile 2016 yılında evlenen Şahin, mutlu haberi Instagram hesabından duyurdu. Fotoğraflar: Instagram 
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Şahin, yeni dünyaya gelen erkek bebeğinin ayaklarının fotoğrafını Instagram'da "O orada" notuyla paylaştı. Şahin'in bu paylaşımı takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. 
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