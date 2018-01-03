Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Son Güncelleme 7 saat önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 03.01.2018 09:59 |7 saat önce

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın olan ve pek çok filmde oynayan Seher Şeniz'in yürek burkan hikayesine bakın...

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın olan Seher Şeniz'in hikayesi yürekleri burktu. Zirveden dibi gören Şeniz, intihar ederek hayatına son vermişti.

Yeşilçam'ın starı Seher Şeniz'in trajik hikayesi

1 / 15 Seher Şeniz 1948 yılında İzmir-Nazlıdere'de doğdu. Doğumunda soyadı Başdaş idi. Seher talihsiz bir çocuk olarak dünyaya geldi. Çünkü aileyi terk edip giden babasını, hiç göremedi.

2 / 15 Kendinden başka da bir abisi ve bir de ablası vardı. Bu ufak aile daha iyi bir yaşam umuduyla İstanbul'a geldi. Seher Şeniz: ''Bir ailem hiç olmadı diyebilirim.''

3 / 15 Daha 16'sında genç bir kız iken zorunlu bir evlilik yaptı. Nitekim bu evliliği çok kısa sürecekti. Kanunen bir kız evlendiğinde 18 yaşında olup olmadığına bakılmaksızın rüşt sayılıyordu. Seher Şeniz de aslında bu sebeple, özgür olabilmek düşüncesiyle hiç istemediği bu evliliği yapmıştı. Bu ilk evliliği yaklaşık 1 ay sürdü.

4 / 15 Bundan sonra ise Şeniz'in ilk durağı bir güzellik yarışması oldu. Caddebostan Plajında yapılan bu yarışmada 1. oldu. Aynı zamanda bu yarışmada, sonraki yıllarda tanınacak bir başka isim Seyyal Taner de 3. olmuştu.

5 / 15 Seher Şeniz'in esas yükselişi ise bundan bir yıl sonra 1966'da Türkiye Güzellik Yarışmasında 2. seçildikten sonra başlayacaktı.

6 / 15 Bundan sonra Seher Şeniz Türk sinemasına atılacaktır. Özellikle 1970'li yıllarda üst üste birçok filmde rol bulur.

7 / 15 Esasında Şeniz 1962 yılından beri 3 filmde rol almıştır. Fakat beyaz perdedeki esas varlığı bu yıldan sonra başlayacaktır. Filmlerin çoğu o yıllarda fazlaca satılan avantür ve erotik tarzdadır.

8 / 15 Bu nedenle de Seher Şeniz oyunculukla değil fiziğiyle ön plana çıkmaktadır.

9 / 15 Seher Şeniz'in yaşamı dansözlük, mankenlik, oyunculuk ve gece kulüplerinde çalışmakla geçer. Amerikalı Anthony Wilkins ile 2. evliliğini yapar. Seher Şeniz esasında magazin ve sinemada göründüğünden çok daha duygusal bir karaktere sahipti. Soyunmaktan çok utandığını daima beyan ediyordu. Hatta kocasının önünde bile soyunurken utandığını belirtiyordu.

10 / 15 Rol aldığı 22 film içerisinde günümüzde en fazla tanınmışı 1971 yapımı Tarkan: Viking Kanı filmidir.

11 / 15 Şeniz'in ünü sadece Türkiye değil, Avrupa'ya da ulaşmıştı. Hatta Playboy dergisine fotoğrafları çıkan ilk Türk oldu. Bir dönem Paris'e yerleşerek burada yaşadı. Çeşitli gece kulüplerinde dans ederek ve mankenliği sürdürerek geçimini sağladı. 1980'li yıllarda ise Türkiye'ye geri döndü.

12 / 15 'Dünyanın en romantik insanlarından biriyim. Sevişmektense, saatlerce el ele tutuşup oturmayı severim.'

13 / 15 80'lerin ortaları Seher Şeniz için tam bir bunalım dönemi olur. Yaşadığı hayat ve ilişkileri en sonunda onu duygusal bir çöküntüye sürükler.

14 / 15 29 Haziran 1984'te dört tüp ilaç içerek intihar etmeye çalıştı. Acilen yetiştirildiği hastanede güçlükle hayata döndürülebildi.