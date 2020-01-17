PlayStation 2019 özeti ile oyunculara ücretsiz tema ve avatar sunuyor

1 Ocak 2019 ile 10 Aralık 2019 tarihleri arasındaki verileri ele alan bu özet, oyunculara sürprizler de sunuyor.

PlayStation’ın hazırlamış olduğu 2019’un özetinin yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. PlayStation üyeliğiniz ile giriş yaptıktan sonra 2019 yılı özetinizi görüntüleyebilirsiniz. Özetinizi görüntüledikten sonra sayfanın en aşağısında yer alna “Ödüllerinizi kullanın” bölümüne tıklayarak dinamik tema ve 7 farklı avatara ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz.

Bu işlemi gerçekleştirmek için şimdilik bir bilgisayara ihtiyacınız var. Mobil sürümde maalesef ki sadece özeti görüntüleyebiliyor ancak dinamik tema ve avatarlara sahip olamıyorsunuz. macOS kullanıcılarının bu sayfayı Google Chrome, Opera veya Firefox üzerinden açmasını tavsiye ediyorum. Safari sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı Sony ID ile girişe izin vermiyor.

PlayStation cephesinin bu hareketi oldukça şık olmuş diyebiliriz. Umarız ilerleyen günlerde 2019 yılına ait oyun istatistiklerini Xbox cephesi de oyunculara buna benzer bir şekilde sunar.

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