PlayStation 3, PS Vita ve PSP'de PlayStation Store kapatılıyor!

Sony PlayStation 3 döneminin en popüler oyun konsollarından biriydi. Aynı zamanda PS Vita, PSP'nin temel niteliklerini geleceğe taşıyan taşınabilir bir oyun konsolu olarak öne çıkıyordu. Fakat her üç oyun konsolunun üretiminden bu yana uzun bir zaman geçti. Hatta bu süre içerisinde Sony, PlayStation 5'i bile tanıttı. Japon şirket şimdi ise PlayStation 3 ile birlikte PS Vita ve PSP için PlayStation Store döneminin sona ereceğini açıkladı.

PS3, PS VİTA VE PSP İÇİN YOLUN SONU

Sony PlayStation destek sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, PlayStation 3, PlayStation Vita ve PSP'de PlayStation Store'u kapatacağını duyurdu. Sony, ''PlayStation Store'u, 2 Temmuz 2021'de PlayStation 3 konsollarında ve 27 Ağustos 2021'de PlayStation Vita cihazlarında kapatıyoruz. Ayrıca PSP'de (PlayStation Portable) hâlâ kullanılabilen satın alma işlevi de 2 Temmuz 2021'de sona erecek.'' ifadelerini kullandı. Yani üç cihaz en geç ağustos sonunda PlayStation Store'a erişemeyecek.

İŞTE ERİŞİMİN SONLANDIRILACAĞI ÖZELLİKLER

Üç oyun konsolundan birine sahip olanlar, oyunlar ve video içerikleri dahil olmak üzere dijital içerikleri satın alamayacak, ayrıca oyun konsolları üzerinden oyun içi satın alma işlemi gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca, Store kapatıldıktan ve satın alma işlevi sonlandırıldıktan sonra bu cihazlarda PSN cüzdanındaki para kuponları kullanılamayacak.

PLAYSTATİON STORE ERİŞİMİ OLMADAN NELER YAPILABİLECEK?

Bunun dışında oyuncular, önceden satın aldıkları oyunları, PlayStation Plus üzerinden almış oldukları oyunları yeniden indirip oynayabilecek. Oyuncular aynı zamanda önceden satın aldıkları video/medya içeriklerine erişmeye, oyun ve PlayStation Plus kuponlarını kullanmaya devam edebilecek.

