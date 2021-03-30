HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. PlayStation 3, PS Vita ve PSP'de PlayStation Store kapatılıyor!

PlayStation 3, PS Vita ve PSP'de PlayStation Store kapatılıyor!

30.03.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sony, eski nesil oyun konsollarının PlayStation Store erişimi ile alakalı önemli bir karar aldı. Japon şirket, destek sayfası üzerinden PlayStation 3, PS Vita ve PSP cihazlarında PlayStation Store'u kapatacağını açıkladı. Şirket, üç oyun konsolu için tarih de paylaştı.

PlayStation 3, PS Vita ve PSP'de PlayStation Store kapatılıyor!

Sony PlayStation 3 döneminin en popüler oyun konsollarından biriydi. Aynı zamanda PS Vita, PSP'nin temel niteliklerini geleceğe taşıyan taşınabilir bir oyun konsolu olarak öne çıkıyordu. Fakat her üç oyun konsolunun üretiminden bu yana uzun bir zaman geçti. Hatta bu süre içerisinde Sony, PlayStation 5'i bile tanıttı. Japon şirket şimdi ise PlayStation 3 ile birlikte PS Vita ve PSP için PlayStation Store döneminin sona ereceğini açıkladı.

PS3, PS VİTA VE PSP İÇİN YOLUN SONU

Sony PlayStation destek sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, PlayStation 3, PlayStation Vita ve PSP'de PlayStation Store'u kapatacağını duyurdu. Sony, ''PlayStation Store'u, 2 Temmuz 2021'de PlayStation 3 konsollarında ve 27 Ağustos 2021'de PlayStation Vita cihazlarında kapatıyoruz. Ayrıca PSP'de (PlayStation Portable) hâlâ kullanılabilen satın alma işlevi de 2 Temmuz 2021'de sona erecek.'' ifadelerini kullandı. Yani üç cihaz en geç ağustos sonunda PlayStation Store'a erişemeyecek.

Sony PlayStation 3

İŞTE ERİŞİMİN SONLANDIRILACAĞI ÖZELLİKLER

Üç oyun konsolundan birine sahip olanlar, oyunlar ve video içerikleri dahil olmak üzere dijital içerikleri satın alamayacak, ayrıca oyun konsolları üzerinden oyun içi satın alma işlemi gerçekleştirilemeyecek. Ayrıca, Store kapatıldıktan ve satın alma işlevi sonlandırıldıktan sonra bu cihazlarda PSN cüzdanındaki para kuponları kullanılamayacak.

Sony PlayStation 5 muz ile kontrol edilebilir!Sony PlayStation 5 muz ile kontrol edilebilir!

PLAYSTATİON STORE ERİŞİMİ OLMADAN NELER YAPILABİLECEK?

Bunun dışında oyuncular, önceden satın aldıkları oyunları, PlayStation Plus üzerinden almış oldukları oyunları yeniden indirip oynayabilecek. Oyuncular aynı zamanda önceden satın aldıkları video/medya içeriklerine erişmeye, oyun ve PlayStation Plus kuponlarını kullanmaya devam edebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Onu Keanu Reeves ile tanıdık! Sonunda yayınladılarOnu Keanu Reeves ile tanıdık! Sonunda yayınladılar
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Cyberpunk 2077 1.2 yaması yayınlandı!

Onu Keanu Reeves ile tanıdık! Sonunda yayınladılar

Süveyş Kanalı'nı tıkayan kargo gemisi, oyuna taşındı!

O gemi oyuna taşındı

Yerli oyunlar dünya ortalamasının üzerinde

Dünya ortalamasının üzerindeler!

Türkiye'de oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı

Türkiye'de sayıları 36 milyona ulaştı!

PUBG MOBILE kritik eşiği geride bıraktı! Özel iş birliği yapılacak

Cebin en popülerlerinden biri! Kritik eşik geride kaldı

Play at Home: Sony'nin PlayStation ücretsiz oyunları erişime açıldı! İşte oyunların listesi

Sony'den 'evde kal' jesti! Ücretsiz oldular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.