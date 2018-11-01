Bu yılın konsol kanadında satış bakımından oldukça iyi bir iş çıkaran Sony, her geçen gün satış konusunda rekor kırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sene PS4’e dair çıkarılan yazılım ve oyunların satış miktarı 50.6 milyon’dan 52 milyona çıkmıştı. Bu yıl yazılım ve oyun satışları konusunda bir açıklama yapılmasada, toplam konsol satışlarını öğrenme şansına erişmiş bulunuyoruz.

Tabii ki bu bağlamda bir artış söz konusudur ancak Sony'nin asıl dikkatini çeken konu ise konsol satışı. PlayStation 4'ün toplam satış rakamı 85 milyona ulaştı.

2013 yılında çıkışını gerçekleştiren PS4'ün 5 yıldır piyasada olan bir cihaz olduğu düşünülürse, bu rakamın Sony kanadı için bir başarı olduğunu söyleyebiliriz.

PlayStation 4 bu nesilin en ilgi gören konsolu oldu!

Ömrünü yavaş yavaş dolduran konsol, eminiz aynı başarıyı yeni nesil konsollarda da gösterecektir.

Buna ek olarak Sony, PlayStation 4'ün dünya genelindeki dağıtım miktarının 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 86.1 milyona ulaştığını duyurdu. İkinci çeyrekte 3.9 milyon adet PlayStation 4 satıldı. PlayStation Plus aboneleri 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 34.3 milyonu aştı, ki bu bir önceki mali yılın ikinci çeyreğinden 6.2 milyon fazla.

Genel olarak raporu analiz ettiğimiz zaman işlerin tıkırında ilerlediğini rahat bir şekilde görebiliyoruz. Xbox tarafından ise henüz raporlar konusunda bir açıklama gelmiş değil. - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

