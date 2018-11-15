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PlayStation 4 için PUBG 7 Aralık’ta geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

PlayStation 4 sahiplerinin merakla beklediği duyuru bugün nihayet geldi. PlayStation 4 için PUBG duyuruldu. Peki, PlayStation 4 için PUBG çıkış tarihi ne ve fiyatı ne kadar olacak?

PlayStation 4 için PUBG 7 Aralık’ta geliyor!

PC ve Xbox One platformunda yer alan PlayerUnknown’s Battlegrounds namı diğer PUBG’nin, uzun bir süredir PlayStation 4 platformuna da geleceği söyleniyordu. Bugün nihayet PlayStation 4 sahiplerinin merakla beklediği duyuru resmi olarak yapıldı.

PlayStation cephesinden gelen açıklamaya göre; PlayerUnknown’s Battlegrounds, 7 Aralık 2018 tarihinde PlayStation 4 platformu için çıkışını gerçekleştirecek. Ön sipariş bonusu olarak The Last of Us’taki Joel kıyafetini sunacak olan PlayStation cephesi, bu oyunu Türkçe arayüz ile sunacak.

Şimdilik PUBG’nin PlayStation 4’teki fiyatı bilinmiyor. PC ve Xbox One X’de bile optimizasyon sorunları çeken PlayerUnknown’s Battlegrounds‘ın, PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro’da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Umarız geliştirici ekip optimizasyon sorunlarını çözmüş bir şekilde oyunu yayınlar.

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Anahtar Kelimeler:
playstation 4 PUBG teknoloji

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