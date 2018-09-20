Fortnite'ın sömürgeciliği altında bulunan PlayStation, artık Battle Royale türünü severleri ikiye bölebilir. Peki neden? Çünkü ortaya atılan iddialara göre PUBG PS4'e geliyor. Henüz net bir tarih elimizde bulunmasada oyunun PlayStation'a geleceği kesinleşmiş diyebiliriz.

PlayerUnknown's Battlegrounds, sonunda PlayStation 4 konsollarının kapısını çalıyor gibi duruyor. Bir yıldan fazla bir süredir iOS ve Android mobil cihazlarında büyük bir kitleye hitap eden PUBG'nin, bu ay Kore oyun derecelendirme panosunda PS4’te yayınlanacak versiyonu ortaya çıktı.

PlayStation 4 kullanıcılarına PUBG müjdesi!

Henüz geliştiriciden konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama gelmiş değil ancka daha öncesinde Nintendo Switch iddiası aynı kaynak üzerinden doğru çıkmıştı. Yani bu yeni iddianın gerçek olması oldukça yüksek. İki rakip ve popüler oyunun konsollara geçişi yavaş yavaş başlıyor diyebiliriz. Eh haliyle bu da ortalığın kızışacağı anlamını taşıyor.

Oyunun konsola geliş süresinin bir yılı bulacağı belirtilmekte. Oyunun PlayStation 4 kullanıcılarına ulaşması ise PUBG’yi olduğundan daha popüler hale getirebilir. Konu hakkında daha fazla detay edindikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Kaynak: Teknolojioku

