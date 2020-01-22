PlayStation 5 arayüzü için bugün ilk sızıntı geldi

Sony’nin Şubat ayında artık göstermesini beklediğimiz yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için bugün bir sızıntı daha geldi.Dev Kit yani geliştirici kiti daha önce sızan konsolun, bugün de yine geliştirici sürümüne ait olan arayüz görseli sızdı. Sızdırılan arayüz görseli ile PlayStation 5’in çıkış oyunlarından olması beklenen Horizon: Zero Dawn’ın devam oyunu da göründü.

Arayüzde görünen Decima’nın logosu firmanın Horizon: Zero Dawn’ın yeni oyunu üzerinde çalıştığını doğruluyor. Bu arayüz hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu arayüz direkt olarak geliştirici arayüzüne ait.PlayStation 4’ün resmi arayüzüne benzeyen bu dev. arayüzün, kullanıcılara sunulmayacağını söyleyebiliriz.

Sony cephesi PlayStation 5’te de sade ve kullanışlı arayüz kullanmayı tercih edecektir. Xbox One ile arayüz konusunda çuvallayan ve adeta hangi oyunlara sahip olduğunuzu bulmak için ter döktüren Microsoft, umarız yeni nesilde arayüz konusunda Sony ve Nintendo’yu örnek alır.

Kasım 2020’de 499 dolardan satışa sunulacak olan PlayStation 5’in, teknik özellikler bakımından Xbox Series X’ten güçsüz olacağı söyleniyor. Ancak şunu unutmayın ki PlayStation 4 (Pro değil) üzerinde God of War, Xbox One X’teki tüm oyunlardan daha iyi görünüyor. Yani burada konsolun gücü değil, o konsola oyun geliştiren özel stüdyolar fark yaratıyor.

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