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  4. Playstation 5 bir konsoldan beklenebileceklerin fazlasını sunabilir

Playstation 5 bir konsoldan beklenebileceklerin fazlasını sunabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.01.2020 09:26 | Son Güncelleme

Microsoft cephesi Xbox One için kendi sesli asistanı Cortana’yı geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri’nde oldukça verimli bir şekilde çalışan Cortana sayesinde, Xbox One sahipleri konsollarını sesli komutlar ile yönetebiliyordu.

Playstation 5 bir konsoldan beklenebileceklerin fazlasını sunabilir

Ancak Microsoft, geçtiğimiz aylarda yayınladığı güncelleme ile Google Asistan özelliğini Xbox One’a getirmişti.

Bugün de sesli asistan konusunda bir haber de Sony cephesinden geldi. İddialara göre; Playstation 5’te sesli asistan yer alacak. Sony’nin Microsoft gibi kendi sesli asistanı olmadığı için Sony, tercihini Google Asistan’dan yana kullanacak gibi görünüyor. Playstation 5’in kontrolcüsü olan Dualshock 5’e entegre edilecek olan bu sesli asistan ile konsolu yönetmenin yanında kullanıcılara aramalar da gerçekleştirebilecek.

Yeni nesil oyun konsolları hakkında şimdiye kadar donanımsal detaylar gördük. Ancak bize göre; PlayStation 5 ve Xbox Series X modellerinde AI yani yapay zeka alanında da atılımlar olacak.

Xbox Series X’in görünümü itibariyle PC’ye benzemesi, Microsoft’un bu nesilde değişik bir şeyler deneyeceğinin kanıtı diyebiliriz. Bir ara Xbox Series X’te Steam ve Epic Games Store’un bile çalışacağı söylentileri ortaya çıkmıştı. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi durumda yeni nesil oyun konsollarında gerçekten bir devrimin yaşayacağını söyleyebiliriz.

Son olarak PlayStation 5’in God of War’un yapımcısına göre; Şubat ayı içerisinde resmen sergileneceğini belirtelim. Sizce yeni nesil oyun konsollarında sesli asistan özelliği çok kullanılır mı?

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Anahtar Kelimeler:
playstation 5 Xbox One

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