2013 yılında çıkışını gerçekleştiren PlayStation 4, artık yavaş yavaş ömrünü dolduruyor.

Bunu belirtmek her ne kadar acı olsa da durum bu maalesef. Birçok kullanıcı şimdiden gözünü yeni nesil konsollara çevirmiş durumda. Konsol nesli için sınır olarak belirlenen 6 yılın artık geride kalmasının ardından, oyuncular yeni konsol modelleri için beklemeye başladılar. Peki PlayStation 5 ne zaman duyurulacak?

Ruthenic Cookie’nin aktardığı bilgilere göre PlayStation 5 2020 yılında bizlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat olarak ise 500 dolar belirtilmiş durumda.

Tabii ki bu bilgiler sadece açıklanmayan kaynaklardan gelen bilgiler üzerine paylaşılmış. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz ancak 2020 yılı zaten çıkış yılı olarak ön görülmekteydi.

Peki ya PlayStation 5 hangi işlemci ile geliyor? Yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirten Ruthenic Cookie, konsolun 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacağını da belirtmeden geçmedi.

PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!