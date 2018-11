PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

Xbox One'ın 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu akıllara gelince bu değerin ne kadar yüksek olduğu çok kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. Zaten geliştiriciler şimdiden PlayStation 5'i ''canavar'' olarak nitelendiriyorlarmış. Ek olarak geriye uyumluluk özelliği de yolda.

Bu neslin en çok konuşulan konularından biri kuşkusuz geriye uyumluluk özelliğiydi. Merak etmeyin, bu özellik PlayStation 5'e tamamıyla entegre edilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Nasıl bir işleyişi bulunacak bilmiyoruz ancak Microsoft'un bulut sistemi gibi bir işleyiş içerisinde kullanılabilir.

Gelen bilgiler sadece bunlarla da sınırlı değil. PlayStation 5‘in çıkış oyunlarını da açıkladı. Bu oyunlar arasında The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima ve Death Stranding gibi özel yapımlar yer alıyor. Peki ya siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğruluk payı ne kadardır? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku