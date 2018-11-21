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PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 15:15 | Son Güncelleme

Merakla beklenen PlayStation 5 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer ise cihazın işlemcisi, çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı. İşte detaylar!

PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

2013 yılında çıkışını gerçekleştiren PlayStation 4, artık yavaş yavaş ömrünü dolduruyor.

Bunu belirtmek her ne kadar acı olsa da durum bu maalesef. Birçok kullanıcı şimdiden gözünü yeni nesil konsollara çevirmiş durumda. Konsol nesli için sınır olarak belirlenen 6 yılın artık geride kalmasının ardından, oyuncular yeni konsol modelleri için beklemeye başladılar. Peki PlayStation 5 ne zaman duyurulacak?

Ruthenic Cookie’nin aktardığı bilgilere göre PlayStation 5 2020 yılında bizlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fiyat olarak ise 500 dolar belirtilmiş durumda.

Tabii ki bu bilgiler sadece açıklanmayan kaynaklardan gelen bilgiler üzerine paylaşılmış. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz ancak 2020 yılı zaten çıkış yılı olarak ön görülmekteydi.

Peki ya PlayStation 5 hangi işlemci ile geliyor? Yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirten Ruthenic Cookie, konsolun 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacağını da belirtmeden geçmedi.

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PlayStation 5 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

Xbox One'ın 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu akıllara gelince bu değerin ne kadar yüksek olduğu çok kolay bir şekilde anlaşılabiliyor. Zaten geliştiriciler şimdiden PlayStation 5'i ''canavar'' olarak nitelendiriyorlarmış. Ek olarak geriye uyumluluk özelliği de yolda.

Bu neslin en çok konuşulan konularından biri kuşkusuz geriye uyumluluk özelliğiydi. Merak etmeyin, bu özellik PlayStation 5'e tamamıyla entegre edilmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Nasıl bir işleyişi bulunacak bilmiyoruz ancak Microsoft'un bulut sistemi gibi bir işleyiş içerisinde kullanılabilir.

Gelen bilgiler sadece bunlarla da sınırlı değil. PlayStation 5‘in çıkış oyunlarını da açıkladı. Bu oyunlar arasında The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima ve Death Stranding gibi özel yapımlar yer alıyor. Peki ya siz bu sızıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğruluk payı ne kadardır? - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
playstation 5 teknoloji

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