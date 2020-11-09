PlayStation 5 depolama alanı için şaşırtan keşif

PlayStation 5 depolama alanının genişletebilmek için harici bir taşınabilir belleğe izin veriyor. Böylece oyuncular, depolama alanları dolduğunda taşınabilir bir bellek satın alarak depolama alanlarını genişletebilecek. PS5'e dair en çok merak edilen konulardan biri olan depolama arttırma işlemi için yeni bir inceleme geldi. İncelemede ise üzücü bir detay ile karşılaşıldı.

PS5 VERİ TAŞIMAYA İZİN VERMİYOR

Digital Foundry tarafından yapılan incelemede PlayStation 5'in yeni kullanıcı arayüzüne ve menü sistemine odaklanıldı. Ancak incelemenin asıl odak noktası ise PlayStation 5'in SSD'siydi. Zira yapılan incelemelerde PS5 SSD'sinde veri kopyalama veya veri taşımanın bir yolunun olmadığı keşfedildi. Yani PlayStation 5 şimdilik dosya taşımaya izin vermiyor. Burada şimdilik kısmının altını çizmek gerek.

PLAYSTATİON 5 GÜNCELLEMESİ HER ŞEYİ ÇÖZEBİLİR

PlayStation 5 hakkında geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklama yapılmıştı. O açıklamada PlayStation donanım mimarı Mark Cerny, PS5'in başlangıçta genişletilebilir depolamayı desteklemeyeceğini, daha sonradan yayınlanacak bir güncelleme ile beraber konsola desteğin ekleneceğini söylemişti. Yapılan keşif de bununla bağlantılı olabilir. Bu güncelleme ile birlikte veri kopyalama ve veri taşıma işlevleri için de yeni bir yol sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak o güncellemeye kadar PS5 oyuncuları, depolama alanları dolduğunda fazla oyunlarından feragat etmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor.

