HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. PlayStation 5 Digital Edition sürümü neden üretildi? Sony açıkladı!

PlayStation 5 Digital Edition sürümü neden üretildi? Sony açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 17:26 | Son Güncelleme

PlayStation 5 Digital Edition, Sony'nin PS5 tanıtımının en dikkat çeken modeliydi. Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan bu kez kendisine yöneltilen 'PlayStation 5 Digital Edition neden üretildi?' sorusunu cevapladı. Ryan, bu soruya Xbox tarafının bile dikkatini çekecek bir yanıt verdi.

PlayStation 5 Digital Edition sürümü neden üretildi? Sony açıkladı!

PlayStation 5 Digital Edition şüphesiz kimsenin beklemediği bir modeldi. Herhangi bir disk sürücüsüne sahip olmayan, tamamen dijital oyunlara destek veren PS5 Digital Edition etkinliğin en ilgi çeken modeli olmayı başardı. Peki PlayStation 5 Digital Edition neden üretildi?

PLAYSTATİON 5 DİGİTAL EDİTİON İÇİN 'OYUN DÜNYASI DEĞİŞİYOR' YANITI

Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan bu soruya yanıt verdi. Hatırlarsanız Jim Ryan PlayStation 5 tanıtımı sonrası BBC'nin sorularını yanıtlamıştı ve biz de sizinle o konuşmanın detaylarını paylaşmıştık. PlayStation'ın başındaki isim PlayStation 5 Digital Edition için ise bu sefer oyun dünyasını örnek gösterdi. Oyun dünyasında tüketicilerinin çoğunun artık oyunları dijital olarak satın aldığını ifade eden Ryan, kutulu oyunlara olan ilginin artık azaldığını söyledi. Jim Ryan'a göre tam da bu yüzden PlayStation 5 gibi bir oyun konsolu için dijital sürüm üretildi. Ryan, PlayStation 5 fiyatı için de konuşmadan geçemedi.

PlayStation 5 digital edition

PS5 İLE PS5 DİGİTAL EDİTİON ARASINDA FİYAT FARKI MI VAR?

PlayStation 5 Digital Edition sürümü için kendisine yöneltilen 'fiyat farkı olacak mı?' sorusunu başarılı bir şekilde yanıtlayan Ryan, bugünlerde PlayStation 5 için bir fiyat duymayacağımızı ancak fiyatlandırma için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Fiyat farkı sorusuna ise Ryan'ın cevap vermemesi gözden kaçmadı.

PLAYSTATİON 5 FİYATI YÜKSEK OLABİLİR

Jim Ryan'ın açıklamalarına bakılırsa, PlayStation 5 Digital Edition'ın 499 dolardan satışa çıkma ihtimali yüksek. Bu da şöyle bir yola çıkabilir; Sony'nin PlayStation 5'i premium bir model olarak fiyatlandırabilir. Yani PlayStation 5'in fiyatı beklemediğimiz kadar yüksek olabilir. Aynı iPhone 11 ve iPhone 12 Pro arasındaki fark gibi. Ancak tabii ki bunlar birer tahminden ibaret. Bakalım Xbox tarafı, Xbox Series X için bir dijital sürüm tanıtacak mı?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştüBakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştü
Samsung Galaxy Fold 2'den ilk detaylar!Samsung Galaxy Fold 2'den ilk detaylar!
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp intihar etti

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PlayStation 5 Digital Edition sürümü neden üretildi? Sony açıkladı!

Sony meraktan çatlatan PS5 sorusunu sonunda yanıtladı!

Apple iOS 14'ün tanıtılacağı WWDC 2020 etkinliğinin detaylarını duyurdu!

iPhone'lar için önem taşıyor! Apple detaylarını duyurdu

Netflix bağımlıları 20 yıl sonra buna benzeyecek

Netflix bağımlıları 20 yıl sonra buna benzeyecek

Galaxy Fold 2 ekran özelliği ile fark yaratacak

Samsung Galaxy Fold 2'den ilk detaylar!

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition Türkiye’de satışa sunulacak

Oyun severleri heyecanlandıran oyun için Türkiye müjdesi!

Galaxy S20 Ultra‘nın yeni rengi yolda

Galaxy S20 Ultra‘nın yeni rengi yolda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.