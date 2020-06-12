PlayStation 5 Digital Edition sürümü neden üretildi? Sony açıkladı!

PlayStation 5 Digital Edition şüphesiz kimsenin beklemediği bir modeldi. Herhangi bir disk sürücüsüne sahip olmayan, tamamen dijital oyunlara destek veren PS5 Digital Edition etkinliğin en ilgi çeken modeli olmayı başardı. Peki PlayStation 5 Digital Edition neden üretildi?

PLAYSTATİON 5 DİGİTAL EDİTİON İÇİN 'OYUN DÜNYASI DEĞİŞİYOR' YANITI

Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan bu soruya yanıt verdi. Hatırlarsanız Jim Ryan PlayStation 5 tanıtımı sonrası BBC'nin sorularını yanıtlamıştı ve biz de sizinle o konuşmanın detaylarını paylaşmıştık. PlayStation'ın başındaki isim PlayStation 5 Digital Edition için ise bu sefer oyun dünyasını örnek gösterdi. Oyun dünyasında tüketicilerinin çoğunun artık oyunları dijital olarak satın aldığını ifade eden Ryan, kutulu oyunlara olan ilginin artık azaldığını söyledi. Jim Ryan'a göre tam da bu yüzden PlayStation 5 gibi bir oyun konsolu için dijital sürüm üretildi. Ryan, PlayStation 5 fiyatı için de konuşmadan geçemedi.

PS5 İLE PS5 DİGİTAL EDİTİON ARASINDA FİYAT FARKI MI VAR?

PlayStation 5 Digital Edition sürümü için kendisine yöneltilen 'fiyat farkı olacak mı?' sorusunu başarılı bir şekilde yanıtlayan Ryan, bugünlerde PlayStation 5 için bir fiyat duymayacağımızı ancak fiyatlandırma için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Fiyat farkı sorusuna ise Ryan'ın cevap vermemesi gözden kaçmadı.