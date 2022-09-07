PlayStation 5'e yeni güncelleme! Beklenen 2K çözünürlük desteği geldi

PlayStation 5'in yeni yazılım güncellemesi çıktı. PS5'in yeni güncellemesi 1440p (2K) çözünürlük desteği, yeni bir oyun listesi özelliği ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik iyileştirmeler içeriyor. PS5'te 1440p çözünürlük için testler ilk olarak Temmuz ayında başlamıştı.

PLAYSTATION 5, 2K ÇÖZÜNÜRLÜK DESTEĞİNE KAVUŞTU

PS5'te 1440p çözünürlük seçeneği, PS5 sahiplerinin bu çözünürlüğü uyumlu TV'lerde ve monitörlerde seçmesine olanak tanıyacak. Böylece PS5 oyunları, imkanlar elverişliyse daha yüksek çözünürlükte oynanabilecek. Ancak PS5'teki değişken yenileme hızı (VRR), 1080p ve 4K video çıkışını destekliyor ancak 1440p'yi desteklemiyor.

YENİ PS5 GÜNCELLEMESİYLE GELEN DİĞER ÖZELLİKLER

Yeni PS5 güncellemesi, aynı zamanda oyunlarınızı bir klasöre eklemenizi sağlayacak oyun listeleri özelliği de getiriyor. Oyun kütüphanenizden oluşturabileceğiniz oyun listelerinde her liste 100'e kadar oyun alabilecek.

Sony, yeni güncellemeyle PS5'e bir gruptaki bir arkadaştan Ekran Paylaşımı talep etme özelliği, kullanıcı profili deneyiminde iyileştirmeler ve PS5 sahiplerinin grup sohbetinden bir oyuna hızlı bir şekilde katılmasına yardımcı olacak bildirimler gibi yeni sosyal özellikler de eklemiş durumda.

Ayrıca artık grup sohbetlerinde çıkartmalar ve sesli mesajlar gönderebilecek ve geçiş yapmadan önce 3D ses ile normal stereo ayarları arasındaki fark kolayca karşılaştırılabilecek.

Son olarak Sony, PS5'te YouTube için geliştirilmiş sesli aramayı da test ettiğini kaydetti. Örneğin, “Hey PlayStation, YouTube'da Örümcek Adam'ı bul” dediğinizde ilgili sonuçlar karşınıza çıkacak.

Bu özellik şu anda ABD ve İngiltere'deki PS5 sahipleri için yalnızca İngilizce olarak sunuluyor.

