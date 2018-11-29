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PlayStation 5 için oyun geliştiriyorlar!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.11.2018 08:51 | Son Güncelleme

PlayStation 5 daha duyurulmadan oyun geliştiricileri arasında popülaritesini sağlamış durumda. Keza pek çok üretici şimdiden PS5 için oyun geliştirmeye başladı.

PlayStation 5 için oyun geliştiriyorlar!

Sony’nin bu neslin en başarılı ismi olduğu inkar edilemez. PlayStation 4 ile oldukça isabetli bir politika takip eden Japon konsol devi, rakipleri Microsoft ve Nintendo’ya fark atmayı da başardı.

Sony tarafından paylaşılan rakamlara göre, PlayStation 4 2013 yılında satışa sunulduğundan bu yana en çok satan konsol unvanını kimselere kaptırmadı.

Japon konsol devinin bu başarısını gören oyun geliştiricileri şimdiden bir sonraki nesil için de hazırlıklara başlamış durumda.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde bazı oyun stüdyolarının PS5 için iş ilanları açtığına şahitlik etmiştik. Görünen o ki bunu bir tık ileri taşıyan isimler de mevcut.

Sızdırılan son bilgilere göre Japonya merkezli bazı oyun geliştiricileri şimdiden PlayStation 5 için oyun geliştirmeye başlamış durumdalar. Elbette bu geliştiricilerin bir çoğunun bölgesel olarak hizmet verdiklerini de belirtelim.

PS5 ne zaman çıkar bilinmez. Fakat genel konu yeni nesil PlayStation konsolunun 2020 yılında satışa sunulacağı üzerine. Sony tarafından yapılan son açıklamalar ve E3 2019’a katılmama kararı da PS5 çıkış tarihinin 2020 olacağına işaret ediyor.

Sony muhtemelen PS4 ile arkasına aldığı rüzgar sayesinde PS5 için de muazzam bir başlangıca imza atabilir. Microsoft için de bu durumun tam tersi söz konusu diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation oyun

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