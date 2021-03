PlayStation 5 için şaşırtan rapor: En hızlısı oldu!

Sony PlayStation 5, Xbox Series X'e rakip olarak piyasaya çıktı. Her iki oyun konsolu da oyuncularla buluştu. Ancak kısa bir süre sonra PlayStation 5, stok sorunları ile gündeme gelmeye başladı. Buna rağmen Japon üretici Sony, 2020'de 4,5 milyon adet PlayStation 5 sattığını söyledi. Şimdi ise bir araştırma şirketi olan NPD Group, PlayStation 5'in ABD performansı hakkında şaşırtan bir rapor paylaştı.

Cnet'in haberine göre, NPD Group analisti Mat Piscatella'nın Twitter hesabından paylaştığı o raporda, PlayStation 5, dolar bazındaki satışları açısından şu anda ABD tarihindeki en hızlı satan donanım platformu olarak nitelendirildi.

US NPD HW - PlayStation 5 ranked as the 2nd best-selling hardware platform in February in both unit and dollar sales. PlayStation 5 is currently the fastest selling hardware platform in U.S. history (total dollar sales after 4 months in market).