PlayStation 5 için şaşırtan rapor: En hızlısı oldu!

Sony PlayStation 5, Xbox Series X'e rakip olarak piyasaya çıktı. Her iki oyun konsolu da oyuncularla buluştu. Ancak kısa bir süre sonra PlayStation 5, stok sorunları ile gündeme gelmeye başladı. Buna rağmen Japon üretici Sony, 2020'de 4,5 milyon adet PlayStation 5 sattığını söyledi. Şimdi ise bir araştırma şirketi olan NPD Group, PlayStation 5'in ABD performansı hakkında şaşırtan bir rapor paylaştı.

PLAYSTATİON 5 ABD TARİHİNE ADINI YAZDIRDI

Cnet'in haberine göre, NPD Group analisti Mat Piscatella'nın Twitter hesabından paylaştığı o raporda, PlayStation 5, dolar bazındaki satışları açısından şu anda ABD tarihindeki en hızlı satan donanım platformu olarak nitelendirildi.

US NPD HW - PlayStation 5 ranked as the 2nd best-selling hardware platform in February in both unit and dollar sales. PlayStation 5 is currently the fastest selling hardware platform in U.S. history (total dollar sales after 4 months in market). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) March 12, 2021

HEDEF 14,8 MİLYON

Sony, yalnızca 2020'de 4,5 milyon PS5 konsolu sattığını belirtmişti. Sony'nin Finans Direktörü Hiroki Totoki'nin şubat ayında düzenlediği basın toplantısına göre, Sony'nin hedefi önümüzdeki mali yılda 14,8 milyon adet satış yapmak. Ancak PlayStation 5'in ABD tarihindeki yeri oldukça dikkat çekici.

