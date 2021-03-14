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PlayStation 5 için şaşırtan rapor: En hızlısı oldu!

14.03.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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PlayStation 5 için şaşırtan rapor: En hızlısı oldu!

PlayStation 5 için Sony'nin yüzünü güldürecek yeni bir rapor ortaya çıktı. Bir araştırma şirketi olan NPD Group'un raporuna göre, Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, ABD tarihinin en hızlı satan donanım platformu olmayı başardı.

Sony PlayStation 5, Xbox Series X'e rakip olarak piyasaya çıktı. Her iki oyun konsolu da oyuncularla buluştu. Ancak kısa bir süre sonra PlayStation 5, stok sorunları ile gündeme gelmeye başladı. Buna rağmen Japon üretici Sony, 2020'de 4,5 milyon adet PlayStation 5 sattığını söyledi. Şimdi ise bir araştırma şirketi olan NPD Group, PlayStation 5'in ABD performansı hakkında şaşırtan bir rapor paylaştı.

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Cnet'in haberine göre, NPD Group analisti Mat Piscatella'nın Twitter hesabından paylaştığı o raporda, PlayStation 5, dolar bazındaki satışları açısından şu anda ABD tarihindeki en hızlı satan donanım platformu olarak nitelendirildi.

HEDEF 14,8 MİLYON

Sony, yalnızca 2020'de 4,5 milyon PS5 konsolu sattığını belirtmişti. Sony'nin Finans Direktörü Hiroki Totoki'nin şubat ayında düzenlediği basın toplantısına göre, Sony'nin hedefi önümüzdeki mali yılda 14,8 milyon adet satış yapmak. Ancak PlayStation 5'in ABD tarihindeki yeri oldukça dikkat çekici.

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