PlayStation 5'in arayüzü resmen görücüye çıktı! İşte PS5 arayüzünün özellikleri

PlayStation 5 çıkış tarihi bildiğiniz üzere ülkemizin de dahil olduğu global pazar için 19 Kasım olarak belirlenmiş durumda. PlayStation 5'in öncesinde Sony yeni nesil oyun konsolu hakkındaki birçok detayı paylaştı. Hatta Sony kendi eliyle PlayStation 5'in içini açıp, kullanılan donanımları dahi gösterdi. Ancak Sony'in paylaşmadığı, paylaşsa bile detaylı olarak göstermediği bir PlayStation 5 parçası vardı. O parça, PlayStation 5'in arayüzünden başkası değildi. Sony'nin YouTube'a yüklediği bir video ile bu bilinmezlik de artık sonlandı.

KARŞINIZDA PLAYSTATİON 5 ARAYÜZÜ

PlayStation 5 arayüzü videosu, PlayStation YouTube hesabı üzerinden yayınlandı. Videoda, PlayStation 5'in giriş ekranı da yer aldı. Görünüşe bakılırsa arayüzün giriş ekranı uçuşan küçük, minik çemberlerden ve minimal bir tasarımdan oluşuyor.

PS5 ARAYÜZÜNE YENİ BÖLÜM: ETKİNLİKLER

PS5 arayüzünün getirdiği tek yenilik, giriş ekranıyla da sınırlı değil. Bunun dışında konsolun arayüzü yeni bir bölüme de sahip. Bu bölüm ''Etkinlikler'' olarak adlandırılıyor ve bu bölümde oyunculara oyunlara dair fırsatlar sunuluyor. Etkinlikler bölümünde oyuncular kaçırdıklarını tekrar görebiliyor, bir oyundaki farklı seviyelere kolaylıkla erişebiliyor. Ayrıca oyundan çıkmadan bazı etkinlik kartları görüntülenebiliyor. Bu da resim içinde resim özelliği sayesinde gerçekleşiyor.