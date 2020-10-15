PlayStation 5'in arayüzü resmen görücüye çıktı! İşte PS5 arayüzünün özellikleri

PlayStation 5 çıkış tarihi bildiğiniz üzere ülkemizin de dahil olduğu global pazar için 19 Kasım olarak belirlenmiş durumda. PlayStation 5'in öncesinde Sony yeni nesil oyun konsolu hakkındaki birçok detayı paylaştı. Hatta Sony kendi eliyle PlayStation 5'in içini açıp, kullanılan donanımları dahi gösterdi. Ancak Sony'in paylaşmadığı, paylaşsa bile detaylı olarak göstermediği bir PlayStation 5 parçası vardı. O parça, PlayStation 5'in arayüzünden başkası değildi. Sony'nin YouTube'a yüklediği bir video ile bu bilinmezlik de artık sonlandı.
PlayStation 5 arayüzü videosu, PlayStation YouTube hesabı üzerinden yayınlandı. Videoda, PlayStation 5'in giriş ekranı da yer aldı. Görünüşe bakılırsa arayüzün giriş ekranı uçuşan küçük, minik çemberlerden ve minimal bir tasarımdan oluşuyor.
PS5 arayüzünün getirdiği tek yenilik, giriş ekranıyla da sınırlı değil. Bunun dışında konsolun arayüzü yeni bir bölüme de sahip. Bu bölüm ''Etkinlikler'' olarak adlandırılıyor ve bu bölümde oyunculara oyunlara dair fırsatlar sunuluyor. Etkinlikler bölümünde oyuncular kaçırdıklarını tekrar görebiliyor, bir oyundaki farklı seviyelere kolaylıkla erişebiliyor. Ayrıca oyundan çıkmadan bazı etkinlik kartları görüntülenebiliyor. Bu da resim içinde resim özelliği sayesinde gerçekleşiyor.
Kontrol Merkezi ise PlayStation 5 arayüzünde karşımıza çıkan diğer bir bölüm oluyor. Bu bölüm Sony'nin açıklamasına göre tek bir dokunuşla ihtiyaç duyulan hemen her şeyin erişilmesini sağlıyor. Oyuncular, DualSense kablosuz kontrol cihazındaki PlayStation düğmesine basarak Kontrol Merkezi'ne erişebiliyor. Bu bölüm de yine oyundan çıkmadan erişime izin veriyor. Özetle, yeni arayüz bir dizi çoklu görev yeteneği de sunuyor.
Sony PlayStation Blog'daki açıklamasında yeni bir nesil deneyim sunmak için tüm yazılım yığınlarını yeniden oluşturduğunu söylüyor ve ekliyor; ''Sistemde ne kadar az zaman harcarsanız, oyun oynamak için o kadar çok zaman harcayacağınıza inanıyoruz.''