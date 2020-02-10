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PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 15:21 | Son Güncelleme

Oyun konsolu devi Nintendo, Corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle tedarik sorunları yaşadığını duyurdu. Ancak Koronavirüsünün darbe vurduğu tek şirket Nintendo değil. Gelen açıklamalara göre, Sony ve Microsoft'un oyun konsolu PlayStation 5 ve Xbox Series X, Corona virüsü salgını yüzünden başka bir baharda satışa çıkabilir.

PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...

Koronavirüs dünya çapında hem büyük bir sağlık krizine hem de büyük bir ekonomi krizine yol açtı. İşin sağlık tarafında zaman zaman kötü zaman zaman da iyi haberler duysak da, işin ekonomi tarafında ise işler hiç yolunda değil. Zira, birçok teknoloji firması üretimlerini Çin'deki fabrikalarda gerçekleştirmekte. Fabrikalar, Corona virüs salgını dolayısıyla üretime ara verince kriz kendi içinde bir kriz daha doğurdu. Bu kriz ise (şükürler olsun) sağlığımızla olmasa da hayallerimizle oynamaya başladı bile. Bu hayallerimizden birisi ise kuşkusuz PlayStation 5.

ÇİN'DEKİ FABRİKALARIN KAPANMASI İLK NİNTENDO'YU VURDU
Koronavirüs'ün ilk vurduğu firma Nintendo oldu. Nintendo, Çin'deki fabrikaların kapalı olması dolayısıyla tedarik sorunları yaşadığını bu yüzden Nintendo Switch için üretilen aksesuarların üretiminde ciddi sıkıntı çektiklerini kendi ağzıyla duyurdu. Fakat Nintendo'nun ötesinde iki farklı şirket daha yaşanan tedarik sıkıntısından dolayı mağdur olmaya başladı. Bu firmalardan biri de oyun konsollarının şahı PlayStation'ın üreticisi Sony ve bir diğeri ise oyun konsollarının sultanı Xbox'ın üreticisi Microsoft.

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KORONAVİRÜS SALGINI PLAYSTATİON 5 VE XBOX SERİES X'İ ERTELETEBİLİR
Gerek Nintendo'dan gerek ise diğer otoritelerden gelen açıklamalar, Sony'nin ve Microsoft'un da tedarik sıkıntısı çektiğini bu yüzden yeni ürünlerin üretiminde gecikmeler yaşanabileceğine, hatta erteleme kararları çıkabileceğine işaret ediyor. Bu önceki nesil PS ve Xbox kullanıcıları için herhangi bir anlam ifade etmese de birçok kişinin 'çıksa da alsak' diyerek beklediği PS5'in çıkış tarihini baltalayabilir. Business Insider'da yer alan bir iddia da bunu doğrular nitelikte.

PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...

İddiaya göre hem PlayStation 5'in hem de Xbox Series X'in satış raflarına çıkması tahmin edilen tarihlerde olmayacak ve ciddi gecikmeler yaşanacak. Business Insider'a bakılırsa bunun nedeni Çin'den her iki firmaya da parça üretimi yapan üretici firmaların şu an koronavirüs salgını nedeniyle fabrika işçilerine tatil vermeleri. Bu durum, gerçekten de takvimlerde değişiklik yapılmasına mahal verebilir.

CORONA VİRÜS SALGINI ÖNLENEMEZSE...
Corona virüsünün İlkbahar aylarında etkisini kaybetmesini öngörüyor. Ancak bu sadece bir öngörü. Önlenemez bir şekilde bugüne kadar yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan salgın, bazı kesimlere göre haziran ayına kadar önlenemez ise Microsoft ve Sony de dahil olmak üzere birçok firma üretimini durduracak ve virüs önlenene kadar üretim yapamayacak. Yani başka bir deyişle, Koronavirüs salgını önlemez ise 2020 yılı içerisinde ne Sony PlayStation 5 ne de Xbox Series X ile tanışamayacağız. Ancak tabi ki de sağlık her şeyden daha önce gelir.

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