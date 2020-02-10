PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...

Koronavirüs dünya çapında hem büyük bir sağlık krizine hem de büyük bir ekonomi krizine yol açtı. İşin sağlık tarafında zaman zaman kötü zaman zaman da iyi haberler duysak da, işin ekonomi tarafında ise işler hiç yolunda değil. Zira, birçok teknoloji firması üretimlerini Çin'deki fabrikalarda gerçekleştirmekte. Fabrikalar, Corona virüs salgını dolayısıyla üretime ara verince kriz kendi içinde bir kriz daha doğurdu. Bu kriz ise (şükürler olsun) sağlığımızla olmasa da hayallerimizle oynamaya başladı bile. Bu hayallerimizden birisi ise kuşkusuz PlayStation 5.

ÇİN'DEKİ FABRİKALARIN KAPANMASI İLK NİNTENDO'YU VURDU

Koronavirüs'ün ilk vurduğu firma Nintendo oldu. Nintendo, Çin'deki fabrikaların kapalı olması dolayısıyla tedarik sorunları yaşadığını bu yüzden Nintendo Switch için üretilen aksesuarların üretiminde ciddi sıkıntı çektiklerini kendi ağzıyla duyurdu. Fakat Nintendo'nun ötesinde iki farklı şirket daha yaşanan tedarik sıkıntısından dolayı mağdur olmaya başladı. Bu firmalardan biri de oyun konsollarının şahı PlayStation'ın üreticisi Sony ve bir diğeri ise oyun konsollarının sultanı Xbox'ın üreticisi Microsoft.