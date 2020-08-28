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PlayStation 5'in fiyatı bir kez daha ortaya çıktı! İşte fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2020 14:15 | Son Güncelleme

PlayStation 5'in fiyatı yeniden sızdı. Almanya'daki bir mağaza, internet sitesi üzerinden PlayStation 5'in fiyatını ortaya çıkardı. Sızan fiyat ise yok artık dedirtecek cinsten. İşte iddialara göre PlayStation 5'in fiyatı...

PlayStation 5'in fiyatı bir kez daha ortaya çıktı! İşte fiyatı

PlayStation 5 fiyatı hakkında türlü spekülasyonlar mevcut. Bazı sızıntı kaynakları PS5'in 499 dolardan daha pahalı bir fiyat ile gelmeyeceğini düşünürken, bazıları ise Sony'nin PlayStation 5'e özel bir fiyatlandırma uygulayacağını ve görece daha yüksek bir fiyat açıklayacağını belirtiyor. PS5'in fiyatı hakkındaki tartışmalar sürerken, çeşitli sızıntılar da gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. Bu sızıntılardan sonuncusu ise Almanya kaynaklı.

PLAYSTATİON 5'İN FİYATI İNTERNET SİTESİNDE GÖRÜLDÜ

Almanya'da satış yapan bir mağaza, PlayStation 5'i resmi internet sitesine ekledi. Henüz Sony'nin resmi fiyatını açıklamadığı oyun konsolu, sitede 974 Euro fiyat etiketiyle listelendi. Ancak listelenen PlayStation 5, 2 TB'lık bir depolama alanına sahipti. Yani 828 GB'lık standart sürümün fiyatlandırması sitedeki gibi olmayabilir.

PlayStation 5 fiyatı

LİSTELENEN PS5 FİYATI GERÇEK Mİ?

Yaygın görüş, internet sitesinin tıpkı ülkemizde de birçok online satış sitesinin yaptığı gibi Google aramalarında en üstte yer almak için böyle bir sayfa oluşturduğu yönünde. Yani fiyatın resmi olmama ihtimali var. Fakat bilinmesi gereken en yüksek ihtimalli tahmin şu; PS5'in fiyatıyla çok yakın bir zamanda tanışacağız. İşte o zaman Almanya'daki internet sitesinin söylediklerinin doğru olup olmadığını anlayacağız.

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