PlayStation 5’in fiyatı fırladı

Türkiye’de düzenli olarak elektronik aletlere bazı zamlar yapılıyordu ve PlayStation 5’in fiyatı için beklentiler yüksekti. Normal şartlarda da laptop, akıllı telefon ve PlayStation ile birlikte diğer bütün oyun konsolları yurtdışına göre biraz pahalıydı. Bunun en önemli nedeni vergilerdi. Ancak ilk defa bu kadar yüksek bir vergi uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası ithalatı için %50’ye kadar ek gümrük vergisi alınacağı söylendi.

Yeni alınan Cumhurbaşkanı kararı sadece PlayStation 5 için geçerli değil. Aynı zamanda sayısız ürüne de ek vergiler getirildi. Bu vergilerle birlikte yurtdışından teknolojik cihazlar almak eskisine göre çok daha zor olacak.

İŞTE EK VERGİ GELEN DİĞER ÜRÜNLER

Kauçuk iplikler, plastik plaka / levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler ek gümrük vergisi uygulanacaklar içerisinde yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak; multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları ve aksam parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyalara da yine aynı şekilde %50’ye kadar ek gümrük vergisi uygulanacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X’in fiyatlarının ek vergiyle 8.000 TL’yi bulması bekleniyor.