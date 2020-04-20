HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. PlayStation 5’in fiyatı fırladı

PlayStation 5’in fiyatı fırladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası ithalatı için %50’ye kadar ek gümrük vergisi alınacağı söylendi.

PlayStation 5’in fiyatı fırladı

Türkiye’de düzenli olarak elektronik aletlere bazı zamlar yapılıyordu ve PlayStation 5’in fiyatı için beklentiler yüksekti. Normal şartlarda da laptop, akıllı telefon ve PlayStation ile birlikte diğer bütün oyun konsolları yurtdışına göre biraz pahalıydı. Bunun en önemli nedeni vergilerdi. Ancak ilk defa bu kadar yüksek bir vergi uygulanacak. Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; bazı sanayi ürünleri ile video konsolu, karnaval eşyası, golf sopası ithalatı için %50’ye kadar ek gümrük vergisi alınacağı söylendi.

Yeni alınan Cumhurbaşkanı kararı sadece PlayStation 5 için geçerli değil. Aynı zamanda sayısız ürüne de ek vergiler getirildi. Bu vergilerle birlikte yurtdışından teknolojik cihazlar almak eskisine göre çok daha zor olacak.

İŞTE EK VERGİ GELEN DİĞER ÜRÜNLER

Kauçuk iplikler, plastik plaka / levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler ek gümrük vergisi uygulanacaklar içerisinde yer alıyor. Tüm bunlara ek olarak; multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları ve aksam parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları ve açık hava oyunlarına mahsus eşyalara da yine aynı şekilde %50’ye kadar ek gümrük vergisi uygulanacak. PlayStation 5 ve Xbox Series X’in fiyatlarının ek vergiyle 8.000 TL’yi bulması bekleniyor.

Dolar kurunun çok ciddi oranda artış göstermesi ile birlikte bu tür vergilere zam geleceği az çok tahmin ediliyordu. Ayrıca bazı ekonomik sorunlar özellikle koronavirüs kaynaklı olarak daha fazla büyüdüğü için bu tür adımlar atılmaya devam edilecektir. Bu yeni karar ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz?

Huawei Watch GT 2e inceleme! Bu saatte SpO2 izleme bile var!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Hangi telefon daha iyi?Hangi telefon daha iyi?
En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!En çok ergenlikte ortaya çıkıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sony playstation 5 PlayStation 5 fiyat oyun konsolu vergisi vergi Ek vergi ek gümrük vergisi playstation vergisi

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Iron Man artık rahat olabilir: OnePlus 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Gelenek bozulmadı, ikisi daha ücretsiz oldu!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Kafalar karıştı: iPhone 9 / iPhone SE daha tanıtılmadan mağazalara giriş yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Warframe mobil platformlar için düşünülüyor

Warframe mobil platformlar için düşünülüyor

System Shock 3 geliştirilmeye devam ediyor

System Shock 3 geliştirilmeye devam ediyor

HiCharger elektrikli otomobilleri de şarj edilebilecek

HiCharger elektrikli otomobilleri de şarj edilebilecek

Hangi telefon daha iyi?

Hangi telefon daha iyi?

Oppo A92s Çin’de satış listesine konuldu

Oppo A92s Çin’de satış listesine konuldu

Huawei Watch GT 2e incelemesi

Huawei Watch GT 2e incelemesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.