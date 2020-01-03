PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluk seçenekleri çok gelişmiş olabilir!

Comicbook.com'un HipHopGamer'ın son videosuna dayandırdığı haberine göre, yeni konsol PlayStation 1'e kadar geriye dönük uyumluluk desteği verecek. Üstelik bu destek öyle kuru bir destek de olmayacak. Sony, eski oyunları modern teknolojilere adapte etmeyi planlıyor. Yani PlayStation 1 veya 2 oyunlarını 4K çözünürlükle oynayabileceğiz örneğin.

Aynı iddialara göre Sony, bu tür geniş geriye dönük uyumluluk seçenekleri için 'Remastering Engine' isimli bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

PLAYSTATION 5: Remastering Engine For PS1 - PS4 Titles. Backwards Compatibility Enhanced https://t.co/myRtnbmZB1 — HOT97'S HipHopGamer LogitechG (@HipHopGamer) January 1, 2020

Tabii bu tüm bunların birer iddia olduğunu unutmamak gerek. Sony'den herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil.

PlayStation 5 bu yıl çıkış yapıyor.

PLAYSTATION 25. YAŞINDA! | Peki PlayStation 5 Nasıl Olacak?!

