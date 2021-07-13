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PlayStation 5'in özelliği Android 12 ile telefonlara geliyor!

13.07.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Android 12, PlayStation 5'te olduğu gibi daha oyunu indirirken oynamanıza izin verecek. Bu özellik, mobil oyun oynama şeklinizi değiştirebileceği için Android 12'nin şimdiye kadarki en kullanışlı özelliklerden biri olarak görülüyor.

PlayStation 5'in özelliği Android 12 ile telefonlara geliyor!

Google Android 12 ile bir dizi büyük değişikliğe imza atıyor. Bunların arasında pek tabii ki yeni bir tasarım da var. Ancak Google, kısa süre önce bir mobil oyun geliştirici konferansına ev sahipliği yaptı ve Android 12'nin belki de şimdiye kadarki en kullanışlı özelliklerinden biri olan 'indirirken oyna'yı duyurdu.

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BEKLEMEYE GEREK KALMAYACAK

Android 12'nin bu özelliği, bir oyunu indirmeye devam ederken oynamanıza izin veriyor, böylece denemek için bir oyunun tam olarak yüklenmesini beklemek zorunda kalmıyorsunuz.

İndirirken oyna

Google Play'deki en iyi oyunlardan bazılarının indirilmesi biraz zaman alabiliyor, çünkü dosya boyutları oldukça büyük oluyor. Ayrıca, aynı anda birden fazla uygulama indiriyorsanız işlem bir hayli yavaşlıyor. Yeni özellik ise size oyun yüklenmeden önce oyunu oynama şansı sunuyor.

ANDROID 12'NİN YENİ ÖZELLİĞİ PS4 VE PS5'TE VAR

Bu aslında PS4 ve PS5 konsollarında daha önce gördüğümüz bir özellik. Sony'nin oyun konsolları da oyunun tamamı indirilmeden oynanmasına izin veriyor.

Bu özellik, bazı oyuncular için oldukça kullanışlı. Çünkü internet bağlantınız zayıfsa ve bir oyunun indirilmesi için genellikle uzun süre beklemeniz gerekiyorsa veya en iyi bağlantıda bile indirilmesi uzun zaman alacak süper karmaşık mobil oyunları seviyorsanız, bu özellik yardımınıza koşabilir.

YENİ ÖZELLİK NE ZAMAN GELECEK?

Tüm oyunlar bu yeni Android 12 özelliğini desteklemeyebilir. Ancak büyük oyunların çoğunun bu yöntemi kullanmaya başlayacağını düşünülüyor.

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Android 12 büyük olasılıkla yılın sonuna doğru yayılmaya başlayacak, bu nedenle akıllı telefonunuz uygunsa, bu yıl veya gelecek yıl bu özellikten yararlanmaya başlayabilirsiniz.

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