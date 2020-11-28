HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. PlayStation 5'in stoklara gireceğini duydular, yataklarını mağazanın önüne getirdiler!

PlayStation 5'in stoklara gireceğini duydular, yataklarını mağazanın önüne getirdiler!

28.11.2020 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
PlayStation 5'in stoklara gireceğini duydular, yataklarını mağazanın önüne getirdiler!

ABD'de bir mağaza, Black Friday indirimleri kapsamında stoklarındaki PlayStation 5 oyun konsollarını satacağını açıkladı. Oyuncular ise PlayStation 5 satışları başlamadan önce mağazanın önüne kamp kurdu. Hatta mağazanın önüne yatağını getirenler bile vardı.

PlayStation 5 stoklarda bulunamıyor. Birçok oyuncu, ülkemizde de satışa sunulan oyun konsolunu satın almak istediğinde 'Stok yok' uyarısı ile karşılaşıyor. Üstelik bu durum sadece ülkemiz için değil, dünya çapındaki çoğu mağazada da geçerli. Yaşanan stok sorunu karşısında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, üretilen tüm PlayStation 5'lerin satıldığını söylemişti. Fakat oyuncular bu açıklamalardan hiç de memnun olmadı. ABD'deki bir mağaza ise oyuncuları mutlu edebilmek adına Black Friday'e özel bir duyuru gerçekleştirdi.

PLAYSTATİON 5 İÇİN KAMP KURDULAR

ABD'deki ünlü bir mağaza, Black Friday kapsamında yeni PlayStation stoklarını satışa sunacağını açıkladı. Birçok yerde PS5 bulamayan oyuncular için bu duyuru, bir müjde gibiydi. Koronavirüse rağmen mağazanın önünde kuyruk olması ise kaçınılmazdı. Fakat bunun bir adım ötesine geçenler oldu. Daha önce Apple Store mağazalarının önünde birçok kez fotoğraflanan meşhur sahne, bu kez mağazanın önünde yaşandı. Çünkü oyuncular mağazanın önüne kamp kurdu.

YATAKLARINI MAĞAZANIN ÖNÜNE TAŞIDILAR

Oyuncular, PlayStation 5 satın alabilmek uğruna 1 gün önceden mağazanın önünde toplandı. Battaniyesiyle yorganıyla gelen oyuncuların arasında oğlu ile çadır kuranlar da vardı. Üstelik bazı oyuncular yataklarını da alıp mağazanın önüne geldi. O anlar da fotoğraf karelerine yansıdı.

PlayStation 5 kamp

PlayStation 5 satışları Xbox Series X'i geçti mi?PlayStation 5 satışları Xbox Series X'i geçti mi?

Yataklarıyla gelen oyuncular, oyun konsollarına kavuşabildi mi bilinmez. Ancak mağazanın önündeki görüntüler uzun süre unutulmayacak gibi görünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Karşınızda gerçeğini aratmayan yapay cilt!Karşınızda gerçeğini aratmayan yapay cilt!
Ücretsiz Zoom indirme!Ücretsiz Zoom indirme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

İlginç hırsızlık: Ne çaldıklarını tahmin bile edemezsiniz

İlginç hırsızlık: Ne çaldıklarını tahmin bile edemezsiniz

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Bilim insanları kendi kendini yenileyen e-cilt üretti

Karşınızda gerçeğini aratmayan yapay cilt!

Dünya, Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara deliğe sanılandan daha yakın

Uzmanlardan yeni açıklama: Sanılandan daha yakınız!

Huawei P40 Pro ekranı ile DxOMark’a konuk oldu

Huawei P40 Pro ekranı ile DxOMark’a konuk oldu

TCL 10 SE incelemesi

TCL 10 SE incelemesi

Twitter hesap doğrulama programı geri dönüyor

Twitter hesap doğrulama programı geri dönüyor

Microsoft Surface Pro 8 ve Surface 4 görüntülendi

Microsoft Surface Pro 8 ve Surface 4 görüntülendi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.