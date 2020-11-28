PlayStation 5'in stoklara gireceğini duydular, yataklarını mağazanın önüne getirdiler!

PlayStation 5 stoklarda bulunamıyor. Birçok oyuncu, ülkemizde de satışa sunulan oyun konsolunu satın almak istediğinde 'Stok yok' uyarısı ile karşılaşıyor. Üstelik bu durum sadece ülkemiz için değil, dünya çapındaki çoğu mağazada da geçerli. Yaşanan stok sorunu karşısında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, üretilen tüm PlayStation 5'lerin satıldığını söylemişti. Fakat oyuncular bu açıklamalardan hiç de memnun olmadı. ABD'deki bir mağaza ise oyuncuları mutlu edebilmek adına Black Friday'e özel bir duyuru gerçekleştirdi.

PLAYSTATİON 5 İÇİN KAMP KURDULAR

ABD'deki ünlü bir mağaza, Black Friday kapsamında yeni PlayStation stoklarını satışa sunacağını açıkladı. Birçok yerde PS5 bulamayan oyuncular için bu duyuru, bir müjde gibiydi. Koronavirüse rağmen mağazanın önünde kuyruk olması ise kaçınılmazdı. Fakat bunun bir adım ötesine geçenler oldu. Daha önce Apple Store mağazalarının önünde birçok kez fotoğraflanan meşhur sahne, bu kez mağazanın önünde yaşandı. Çünkü oyuncular mağazanın önüne kamp kurdu.