PlayStation 5'in stoklara gireceğini duydular, yataklarını mağazanın önüne getirdiler!

PlayStation 5 stoklarda bulunamıyor. Birçok oyuncu, ülkemizde de satışa sunulan oyun konsolunu satın almak istediğinde 'Stok yok' uyarısı ile karşılaşıyor. Üstelik bu durum sadece ülkemiz için değil, dünya çapındaki çoğu mağazada da geçerli. Yaşanan stok sorunu karşısında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan, üretilen tüm PlayStation 5'lerin satıldığını söylemişti. Fakat oyuncular bu açıklamalardan hiç de memnun olmadı. ABD'deki bir mağaza ise oyuncuları mutlu edebilmek adına Black Friday'e özel bir duyuru gerçekleştirdi.
ABD'deki ünlü bir mağaza, Black Friday kapsamında yeni PlayStation stoklarını satışa sunacağını açıkladı. Birçok yerde PS5 bulamayan oyuncular için bu duyuru, bir müjde gibiydi. Koronavirüse rağmen mağazanın önünde kuyruk olması ise kaçınılmazdı. Fakat bunun bir adım ötesine geçenler oldu. Daha önce Apple Store mağazalarının önünde birçok kez fotoğraflanan meşhur sahne, bu kez mağazanın önünde yaşandı. Çünkü oyuncular mağazanın önüne kamp kurdu.
Oyuncular, PlayStation 5 satın alabilmek uğruna 1 gün önceden mağazanın önünde toplandı. Battaniyesiyle yorganıyla gelen oyuncuların arasında oğlu ile çadır kuranlar da vardı. Üstelik bazı oyuncular yataklarını da alıp mağazanın önüne geldi. O anlar da fotoğraf karelerine yansıdı.
Yataklarıyla gelen oyuncular, oyun konsollarına kavuşabildi mi bilinmez. Ancak mağazanın önündeki görüntüler uzun süre unutulmayacak gibi görünüyor.
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