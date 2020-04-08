PlayStation 5 Kontrolcüsü Ortaya Çıktı: DualSense

Görünüm olarak DualShock serisini andıran yeni PlayStation 5 DualSense, daha ergonomik bir tasarıma sahip gibi. L2 ve R2 tuşlarında adaptif tetik hissi sunacağı söylenen yeni kontrolcü, dokunsal geri bildirimleriyle öne çıkacak. Bu özellik önemli, çünkü Sony'ye göre bu sayede oyunlarda yaptığımız ok çekme, silah sıkma vb. gerilimli eylemler daha 'gerçekçi' hissettirecek. Duyuruda, "dokunsal geri bildirim sayesinde çamurlu bir yolda sürdüğünüz araç çok daha güçlü hisler yaşatacak," deniliyor.

Bir entegre mikrofonla gelen DualSense, harici headset sahibi olmayan oyuncuların işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Öte yandan DualShock 4'te yer alan Share (Paylaş) tuşu yerini Create (Oluştur) tuşuna bırakıyor. Sony, bu tuşun işlevine dair pek ayrıntı vermiş değil, ancak duyuruda, "dünyayla paylaşmak için destansı oynanış içerikleri oluşturmaya öncülük ediyor," deniliyor.

Renkler seçimi de bu sefer biraz farklı bir şekilde ele alınmış. Geleneksel olarak temel kontrolcüler tek bir renge sahip. Ancak bu sefer tasarım farklı bir yöne giderek iki tonlu bir tasarıma karar verilmiş. Ek olarak, ışık çubuğunun konumu değiştirilmiş. Bu sayede daha ilgi çekici olması planlanmış. Işığın yanlarda konumlandırılmış olması kontrolcünün daha büyük gözükmesini sağladığı belirtilmiş.

Şarj edilebilir batarya ve kontrolcünün ortasında yer alan dokunmatik ekran ise varlığını sürdürüyor.

PlayStation 5'in bu yıl içinde çıkması bekleniyor.

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