PlayStation 5 nasıl kullanılır? PlayStation 5 kaç yaş için uygundur?

Hem çevrim dışı hem de çevrim içi ortamda oyunlara erişim sağlanmasını mümkün kılan PlayStation 5 bir tür oyun konsoludur. Bu ürünün 2 ayrı modelde piyasaya sürüldüğü bilinirken en az 250 GB, en fazla ise 8 TB kapasiteyi desteklediği söylenebilir. Belli bir yaşın üzerinde olan bireylerin pratik bir şekilde kurulumunu tamamlayarak kullanabildiği PS5 geliştirilmiş oyun merkezi sistemi ile dikkat çeker.

PlayStation 5 nedir?

Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilerek 2019 senesinde tanıtılan PlayStation 5 bir önceki ürün modeli olan PlayStation 4’ün gelişmiş versiyonudur. PlayStation 5 Digital Edition modeliyle birlikte 2 ayrı çeşitte üretilen bu ürün bir tür ev video oyunu konsoludur. 9. nesil ürünü olan PS5 499 dolarlık tanıtım fiyatıyla piyasaya sürülmüştür. Daha sonra ise PlayStation 5 Slim ve PlayStation 5 Slim Digital Edition modelleri çıkmıştır.

PlayStation 5 sistem yazılımı ile tasarlanan bu ürünün DVD, Ultra HD Blu-ray ve Blue-ray gibi medya seçeneklerine sahip olduğu görülür. Bunun yanı sıra 16 GB hafızası olduğu bilinen oyun konsolunun 8 çekirdekli AMD Zen 2 x86-64 ile 3.5 GHz’e varan değişik frekanslı işlemcisiyle dikkat çektiği bilinir. 2160p görüntü kalitesini destekleyen bu ürün modelinde her oyun için oluşturulan bir etkinlik merkezinin yer aldığı söylenmelidir.

PlayStation 5 ne işe yarar?

Oyunseverlerin ilgi gösterdiği PlayStation 5 temelde 2 ayrı şekilde oyunlara ulaşma şansı sunar. Bunların ilki Blue-ray uyumlu optik disk sürücü ile çevrim dışı ortamda tercih edilen oyunu deneyimleme fırsatıdır. İkinci bir seçenek ise ürünün sahip olduğu internet bağlantısı özelliğinin kullanılmasıyla çevrim içi ortamda belirlenen oyunların oynanmasıdır. Dolayısıyla PlayStation 5 ile hem çevrim dışı ortamda hem de çevrim içi internet bağlantısı üzerinden sayısız oyun evreni keşfedilebilir. Buna ek olarak PS5 geliştirilmiş özellikleri arasında yer alan oyun merkezi sistemi sayesinde etkinliklere, meydan okumalara, oturum ve profil paylaşımı gibi seçeneklere erişim sağlanabilir.

PlayStation 5 nasıl kullanılır?

Oyun deneyimi yaşamak isteyen kişiler PS5 kullanım adımlarını öğrenmeye çalışır. Bu ürünün kurulumunun tamamlanması ve oyun deneyimine sorunsuz bir şekilde başlanması için aşağıdaki anlaşılır adımlar takip edilmelidir:

İlk olarak PS5 modeline göre konsolun ayakları ve tabanı takılır.

İkinci adımda HDMI kablosu yardımıyla ürün ekrana bağlanır.

PlayStation 5 ekran bağlantısı gerçekleştirildikten sonra güç kablosunun güç kaynağına takılması ve ürünün açılması gerekir.

Konsol ilk defa açıldığında kontrol cihazı bağlanmalı, dil seçimi yapılmalı ve internet bağlantısı kurulmalıdır.

Oyun oynama aşamasına geçiş yapılmadan önce ekran ayarlarının yapılması önerilir.

Dinlenme modu için güç seçenekleri kontrol edildikten sonra kullanıcı sözleşmesi onaylanır.

Yukarıdaki adımlar tamamlandıktan sonra PlayStation Store kapsamındaki oyunlar keşfedilebilir, profil oluşturulabilir veya Blue-ray/ DVD ile oyun deneyimine başlanabilir.

PlayStation 5 kaç yaş için uygundur?

PS5 olarak bilinen video oyun konsolunun hem çevrim dışı hem de çevrim içi ortamda erişim sağlanabilen oyun seçenekleriyle geniş bir oyuncu kitlesine hitap ettiği bilinir. Ancak PlayStation Network hizmetleri için genel olarak belirtilen açıklamaya göre bu hizmetlerin 7 yaşından küçük çocuklar için uygun olmadığı söylenebilir. 7-17 yaş aralığındaki çocukların ise bu oyun konsolunu deneyimlemeden önce kullanıcı sözleşmesini ebeveynlerine onaylatmaları beklenir.

PS5 825 GB yeterli mi?

PS5 depolama alanının en az 250 GB, en fazla ise 8 TB kapasiteyi desteklediği bilinir. Bu oyun konsolunun 825 GB kapasiteye sahip olan modelini araştıran kişiler ise depolama alanı sorunu yaşayıp yaşamayacağını merak eder.

Artırılabilir kapasitesi ile dikkat çeken PS5 825 GB kapasiteye sahip olan modeliyle pek çok oyuna erişim sağlanmasını mümkün kılar. Dolayısıyla bu ürün modelinin oyun meraklıları tarafından sıklıkla tercih edildiği söylenebilir.