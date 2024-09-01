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PlayStation 5 ne zaman çıktı? PlayStation 5 çıkış tarihi ve özellikleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
29.08.2024 15:32
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PlayStation 5’in tanıtıldığı sene merak edilir. Bu ürünün tüm ülkelerde piyasaya sürüldüğü tarih kadar, özellikleri de merak edilir ve sık sık araştırılır. Spider-Man 2 ve Call of Duty: Black Ops 6 gibi oyunların deneyimlenebildiği PlayStation 5 modelinin yakından tanınması için ise bu oyun konsolunun teknik özellikleri keşfedilmelidir. Peki, PlayStation 5 ne zaman çıktı? PlayStation 5 çıkış tarihi ve özellikleri...

PlayStation 5 ne zaman çıktı? PlayStation 5 çıkış tarihi ve özellikleri

PlayStation 5 2019 senesinde tanıtılmıştır. Bu video oyunu konsolunun Slim Edition modeli klasik modelin piyasaya sürülmesinden yaklaşık olarak 3 sene sonra kullanıcılarla buluşturulmuştur. Bu oyun konsolu modelini incelemek isteyen kişilere ise PlayStation 5 çıkış tarihi ile birlikte teknik özellikleri, oyun seçenekleri üzerine bilgi sunulmalıdır.

PlayStation 5 ne zaman çıktı?

Kullanıcılara internet bağlantısı kurarak çevrim içi ortamda oyun deneyimi yaşama şansı sunan PlayStation 5 bir önceki modeli olan PS4’ün gelişmiş versiyonudur. Bu oyun konsolunun ilk olarak 2019 senesinde tanıtıldığı bilinir. Sony Interactive Entertainment tasarımı olan PlayStation 5’in çıkış tarihi ise dünya üzerindeki belirli bölgeler için 12 Kasım 2020 olmuştur. Bu ürünün tüm ülkelerde piyasaya sürüldüğü net tarih ise 19 Kasım 2020’dir. Bu ürünün daha küçük bir boyutta tasarlanarak 1 TB kapasiteyle üretilen geliştirilmiş modeli olan PlayStation 5 Slim Edition ise 2023 senesinde piyasaya sürülmüştür.

PlayStation 5 özellikleri nelerdir?

PlayStation 5 modelinin oyun ve kontrol merkezi özellikleriyle dikkat çektiği bilinir. Özellikleri sayesinde oyunculara her bir oyun için etkinlik, meydan okuma, sohbet ve paylaşım seçeneği sunan PlayStation 5’in donanımsal detayları da sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda PlayStation 5 özellikleri üzerine ayrıntılı bilgi içeren liste aşağıdaki gibi sunulmalıdır:

  • İşlemci: AMD Zen2 (8 çekirdekli, 3.5 GHz hıza kadar)
  • Ekran kartı mimarisi: RDNA 2
  • Ekran kartı: 36 CU 2.23 GHz - 10,28 TFLOP
  • Hafıza: 16 GB GDDR 6/ 256 bit
  • Dahili depolama alanı: 825 GB SSD
  • Artırılabilir hafıza seçeneği: NVMe SSD
  • Harici depolama özelliği: USB HDD aracılığıyla
  • Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray (destekleyen ekranlarla birlikte)
  • Nesil: 9. nesil video oyunu konsolu

PlayStation 5 oyunları nelerdir?

PlayStation 5 aracılığıyla erişim sağlanabilen çevrim içi ve çevrim dışı oyunların hangileri olduğu merak konusudur. Kullanıcılara PlayStation Store aracılığıyla yeni oyunlara erişim sağlama ve satın alma seçeneği sunan bu modelin desteklediği oyunlar oldukça çeşitlidir. Günümüzde aktif olarak oynanabilen popüler PlayStation oyunlarının bir kısmı aşağıdaki listede derlenmiştir:

  • SackBoy: Büyük Macera
  • Spider-Man 2
  • Helldivers 2
  • Stellar Blade
  • Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
  • UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection
  • The Last of Us: Part 1
  • Horizon Forbidden West
  • Ratchet & Clank: Rift Part
  • God of War Ragnarök
  • Rise of the Ronin
  • Call of Duty: Black Ops 6
  • Fortnite
  • DEATH STRANDING: DIRECTOR’S CUT

  • Returnal

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PlayStation Oyun oyun konsolu
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