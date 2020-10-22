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PlayStation 5 ön siparişleri bazı mağazalarda başladı! İşte fiyatı

OYUN HABERLERİ  | 22.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

PlayStation 5 ön siparişi Türkiye'de başladı. Birçok online satış kanalı, PlayStation 5'i gece yarısından itibaren ön siparişe açtı. Ön siparişlere açılan oyun konsolu PS5 için teslimat tarihleri de satış sitelerinde yer aldı. İşte PlayStation 5 ön siparişi hakkındaki detaylar.

PlayStation 5 ön siparişleri bazı mağazalarda başladı! İşte fiyatı

PlayStation 5 Türkiye fiyatı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Sony yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in Türkiye fiyatı için 8.299 TL'lik bir fiyat etiketi belirlemişti. Bu gelişmenin ardından dün geceden itibaren birçok online satış sitesi, PlayStation 5 ön siparişlerini almaya başladı.

TÜRKİYE'DEKİ BAZI MAĞAZALAR PLAYSTATİON 5'İ ÖN SİPARİŞE AÇTI

PS5'i ön siparişe açan siteler, yeni nesil oyun konsolunu Sony'nin belirlediği 8.299 TL'lik fiyat etiketi ile satışa sundu. Oyunseverler, gece yarısından itibaren belirli aralıklarla PS5 siparişi oluşturabildi. Bazı sitelerin, ''stok tükendi'' bilgisi vererek ön siparişleri durdurduğu da görüldü. Sitelerde PS5'in kargoya veriliş ve tahmini teslimat tarihi ise 18 veya 19 Kasım olarak listelendi. Sosyal medyada birçok kişi, PS5 ön siparişi verebildiğini belirtti.

PlayStation 5 ön sipariş

PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ

PlayStation 5 özellikleri arasında AMD Zen 2 mimarisine sahip, 3.5 GHz frekansında sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. PS5'in RAM'i 16 GB olarak listeleniyor. Yeni nesil oyun konsolunun depolama alanı ise 825 GB boyutunda. SSD depolama teknolojisi kullanan PS5, ışın izleme (ray tracing) özelliğini de sunuyor. 4K ve 8K çözünürlükler PS5 tarafından destekleniyor.

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