PlayStation 5 önümüzdeki ay resmen tanıtacak!

Geçmişte konsolların slim versiyonları, hatta ultra slim versiyonları da çıkıyordu. Fakat teknik donanım yönünden farklı bir konsol aynı jenerasyonda satışa sunulmamıştı. Nitekim 4K TV’lerin yaygınlaşması, Sony ve Microsoft’u bir ara nesil konsola yönlendirdi. Her ne kadar PS4 Pro ve Xbox One X güç bakımından günümüz teknolojisine ayak uyduruyor olsa da geliştirilen oyunlar hala 2013’ün teknolojisinden izler taşıyor. PLAYSTATION 5'İN ZAMANI GELDİ



Oyun geliştiricileri genel olarak önceliği konsollara veriyorlar. Hal böyle olunca satışa sunulan oyunlar da teknoloji açısından günümüz ölçeklerinin gerisinde oluyor. Aslında geliştiriciler PS4 Pro ya da Xbox One X’e özel daha muazzam oyunlar da yapabilirler. Fakat bu da satış rakamları açısından karamsar bir tablonun ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü bu konsollar henüz hedeflenen satışlara ulaşabilmiş değiller. Madalyonun diğer tarafına baktığımızda ise artık PS4 ya da Xbox One’ın günümüz oyunlarında bile donmalara, kasmalara başladığını görüyoruz.

Örneğin Assassin’s Creed Odyssey’i normal bir PS4’te oynadığınızda yükleme ekranlarının çok uzun sürdüğünü ya da bazı durumlarda kasmalar olduğunu fark edebilirsiniz. Sadece bu durum bile artık PlayStation 5’in zamanının geldiğini gösteriyor.

Peki, Sony PlayStation 5 çıkış tarihi için nasıl bir zaman aralığı belirledi? Bu konu hakkında bazı teoriler mevcut. Şimdi biraz bunlardan bahsedelim. PLASYSTATION 5 ÇIKIŞ TARİHİ PlayStation 5 çıkış tarihi için 2020’nin sonunu beklemeniz gerekecek. Çünkü PS5, Ekim veya Kasım ayı içerisinde satışa sunulacak. Türkiye’ye gelmesi ise Aralık ayını bulabilir. Sony, bu yıl da E3 2020 etkinliğine katılmayacak. Bunun yerine kendi özel bir etkinlik düzenleyip, yeni nesil konsolunu ve oyunlarını bu etkinlikte tanıtacak. Bu etkinliğin ise Mart ayında düzenlenmesi bekleniyor. DOKUNMATİK EKRANLI DUALSHOCK 5 GELİYOR



PlayStation 5 çıkış tarihi haricinde cihaz hakkında da bazı dedikodular mevcut. PS5’in şimdiki nesil konsollara göre muazzam bir güçte olacağı zaten tahmin ediliyor. Bu konu hakkında çok fazla yorum yapmaya gerek yok.