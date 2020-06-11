PlayStation 5 özellikleri neler? PlayStation 5 tanıtımı saat kaçta? İşte PS5 ile ilgili tüm bilinenler

PlayStation 5 tanıtımı saat kaçta? sorusu bugün en çok sorulan sorulardan birisi oldu. Zira, Sony uzun zamandır beklenen PlayStation 5 oyun konsolunu bugün görücüye çıkartacak. Peki etkinlik öncesi PlayStation 5 hakkında neler biliyoruz? Gelen sızıntılardan öğrendiğimiz neler? İşte PlayStation 5 hakkında tüm merak ettiklerinizin cevabı...
PlayStation 5 için aslında Sony daha önce bir etkinlik yapmış ancak o etkinliği koronavirüs vurmuştu. Koronavirüs yüzünden internet üzerinden yayınlanan PlayStation 5 etkinliği, daha çok teknik bilgiler sunuyordu. Son kullanıcının anlayabileceği dilden bir etkinlik değildi. Ancak bir detay olarak o gece Sony, AMD ile ortak çalıştığını, PS5'in donanımına ve özelliklerine dair ilk resmi bilgileri paylaşmıştı. Daha sonra ise PlayStation 5'te kullanılacak donanımlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu donanımlar ise şöyle sıralandı:
PlayStation 5 özelliklerinin yavaş yavaş ortaya çıkmasından sonra Sony, bir gece ansızın PlayStation 5'in oyun kolunu resmi blogu üzerinden paylaştı. Böylece PS1'den PS4'e kadar kullanılan DualShock oyun kolu, yerini DualSense adı verilen oyun koluna bıraktı.
Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre DualSense'in L2 ve R2 tetik tuşları uyarlanabilir olacak. Örneğin; Bir ok atarken, yayın gerilişi artacak ve bu geriliş L2 tuşuna daha çok baskı yapmanızı sağlayacak. Yani bir nevi, yay gerildikçe uygulamanız gereken güç de artacak. Ayrıca oyun içindeki dokuların üzerindeki engeller de oyun koluna titreşim olarak yansıyacak. Yani kumlu bir yolda ilerlerken, oyundaki engebeler size titreşimle iletilecek ve yaşananlar iliklerinize kadar hissettirilecek. Kolun üzerinde şarj olması için gereken USB Type-C girişi ve bir hoparlör de bulunacak.
PlayStation 5 fiyatına geldik. Amazon Birleşik Krallık'tan alındığı söylenen ekran görüntüleri PlayStation 5 2 TB sürümünün 599 pound'tan satışa sunulacağını bizlere göstermişti. Bunu sizinle tam da şuradan paylaşmıştık. Ancak uzun zamandır gelen ve bazılarının 'şirket içinden aldığım bilgi' dediği bazı sızıntılar var. O sızıntılara göre PlayStation 5'in standart sürümü 499 dolardan satışa sunulacak. Fakat burada Sony'nin önemli bir açıklaması aklımıza geliyor.
Sony yaptığı açıklamalarda PlayStation 5 fiyatını düşük tutmanın kendileri için zor olduğunu söylemiş, PS5'in ucuz bir konsol olacağını beklemenin yanlış olacağını ifade etmişti. Yani bu yönden bakarsak, PlayStation 5'in Amazon sitesinde yer alan fiyatı doğru olabilir gibi. Fakat şirketin resmi tanıtımda fiyat konusunu da bir açıklığa kavuşturması bekleniyor. Ekim- Kasım arası ise konsolun satışa sunulacağı düşünülüyor. Konsolun ülkemize gelmesi Aralık ayını bulabilir. Yani yeni bir yılı, yeni bir oyun konsoluyla karşılamanız mümkün olabilir.
İşte en merak edilen sorulardan birini yanıtlamaya geldi sıra. PlayStation 5 ile tanışmak için artık birkaç saatimiz var. PlayStation 5 etkinliği TSİ 23:00'da başlayacak. Yine koronavirüsten dolayı internet üzerinden canlı olarak yayınlanacak olan etkinliği izlemek için yapmanız gereken çok basit. Saatler 23:00'ı gösterdiğinde buraya tıklayarak etkinliğin canlı yayınına katılabilirsiniz.. Ayrıca etkinliği PlayStation'ın diğer resmi YouTube hesaplarından da takip edebilirsiniz. Şimdiden heyecanınızı anlıyor ve umduğunuz gibi bir oyun konsolu ile tanışmanızı temenni ediyorum.
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