PlayStation 5 özellikleri neler? PlayStation 5 tanıtımı saat kaçta? İşte PS5 ile ilgili tüm bilinenler

PlayStation 5 tanıtımı saat kaçta? sorusu bugün en çok sorulan sorulardan birisi oldu. Zira, Sony uzun zamandır beklenen PlayStation 5 oyun konsolunu bugün görücüye çıkartacak. Peki etkinlik öncesi PlayStation 5 hakkında neler biliyoruz? Gelen sızıntılardan öğrendiğimiz neler? İşte PlayStation 5 hakkında tüm merak ettiklerinizin cevabı... PLAYSTATİON 5 ÖZELLİKLERİ NELER? PlayStation 5 için aslında Sony daha önce bir etkinlik yapmış ancak o etkinliği koronavirüs vurmuştu. Koronavirüs yüzünden internet üzerinden yayınlanan PlayStation 5 etkinliği, daha çok teknik bilgiler sunuyordu. Son kullanıcının anlayabileceği dilden bir etkinlik değildi. Ancak bir detay olarak o gece Sony, AMD ile ortak çalıştığını, PS5'in donanımına ve özelliklerine dair ilk resmi bilgileri paylaşmıştı. Daha sonra ise PlayStation 5'te kullanılacak donanımlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu donanımlar ise şöyle sıralandı: Sekiz çekirdekli, 3.5 Ghz hızında AMD Zen 2 işlemcisi

AMD RDNA 2 GPU

16 GB GDDR6 RAM

825 GB dahili SSD

NVMe SSD slotu (hafıza artırılabilecek)

USB HDD desteği

Tempest 3D ses teknolojisi

4K UHD Blu-Ray sürücü PLAYSTATİON 5'İN OYUN KOLU DUALSENSE NASIL? PlayStation 5 özelliklerinin yavaş yavaş ortaya çıkmasından sonra Sony, bir gece ansızın PlayStation 5'in oyun kolunu resmi blogu üzerinden paylaştı. Böylece PS1'den PS4'e kadar kullanılan DualShock oyun kolu, yerini DualSense adı verilen oyun koluna bıraktı.

Sony tarafından paylaşılan bilgilere göre DualSense'in L2 ve R2 tetik tuşları uyarlanabilir olacak. Örneğin; Bir ok atarken, yayın gerilişi artacak ve bu geriliş L2 tuşuna daha çok baskı yapmanızı sağlayacak. Yani bir nevi, yay gerildikçe uygulamanız gereken güç de artacak. Ayrıca oyun içindeki dokuların üzerindeki engeller de oyun koluna titreşim olarak yansıyacak. Yani kumlu bir yolda ilerlerken, oyundaki engebeler size titreşimle iletilecek ve yaşananlar iliklerinize kadar hissettirilecek. Kolun üzerinde şarj olması için gereken USB Type-C girişi ve bir hoparlör de bulunacak. PLAYSTATİON 5 FİYATI NE KADAR OLACAK? NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK? PlayStation 5 fiyatına geldik. Amazon Birleşik Krallık'tan alındığı söylenen ekran görüntüleri PlayStation 5 2 TB sürümünün 599 pound'tan satışa sunulacağını bizlere göstermişti. Bunu sizinle tam da şuradan paylaşmıştık. Ancak uzun zamandır gelen ve bazılarının 'şirket içinden aldığım bilgi' dediği bazı sızıntılar var. O sızıntılara göre PlayStation 5'in standart sürümü 499 dolardan satışa sunulacak. Fakat burada Sony'nin önemli bir açıklaması aklımıza geliyor.