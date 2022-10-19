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PlayStation 5 Pro iddiası ortalığı karıştırdı! Herkes şokta

19.10.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PlayStation 5 sonrası PlayStation 5 Pro'nun gelmesi bekleniyor. Ancak yeni bir sızıntı ise Sony'nin PlayStation 5 Pro için harekete geçtiğini iddia ederek deyim yerindeyse ortalığı karıştırdı. O iddialara göre, Sony oyun stüdyolarına PlayStation 5 Pro geliştirici kitlerini dağıtmaya başladı.

PlayStation 5 Pro iddiası ortalığı karıştırdı! Herkes şokta

Yeni bir PlayStation 5 Pro iddiası geldi! PlayStation 5 Pro ile ilgili söylentiler, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden çok önce de vardı. Ancak oyuncuların "PlayStation 5 ne zaman çıkacak?" sorusu yakında yanıt bulabilir. Çünkü yeni iddiayla birlikte Sony'nin PlayStation 5 Pro'yla ilgili önemli bir adım attığı öne sürüldü.

İDDİA: SONY PS5 KİTLERİ DAĞITMAYA BAŞLAMIŞ!

İddialara göre, sektörün içinden biri olan Tez2 isimli kullanıcı, Sony'nin oyun stüdyolarına PlayStation 5 Pro geliştirici kitlerini dağıtmaya başladığını, birçok geliştiricinin PS5 Pro geliştirici kitlerini aldığını iddia etti. Henüz bu kitleri göremeyen geliştiricilerin ise 2023'ün başlarında kitleri görebileceği öne sürüldü. Tez2 ne yazık ki PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri hakkında bir şey açıklamadı.

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PlayStation 5 Pro'nun sıcaklığı kontrol altında tutmak için daha iyi bir soğutma ve 2 TB'lık sürücüyle birlikte RDNA 3 grafik işlemcili daha güçlü bir AMD APU'yla gelmesi bekleniyor. Bunlara ek olarak PS5 Pro;

  • 8K çözünürlük
  • 1440p görüntü çıkış desteği
  • Dolby Atmos uyumluluğu
  • Işın izleme etkinken 4K çözünürlükte 60 FPS oyun deneyimi sunabilir.

Yukarıdaki söylenti doğruysa, PlayStation 5 Pro'in önümüzdeki iki yıl içinde tanıtılması kulağa mantıklı geliyor. PlayStation 4 Pro, PlayStation 4'ten üç yıl sonra piyasaya sürülmüştü.

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Sony playstation 5

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