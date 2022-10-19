PlayStation 5 Pro iddiası ortalığı karıştırdı! Herkes şokta

Yeni bir PlayStation 5 Pro iddiası geldi! PlayStation 5 Pro ile ilgili söylentiler, PlayStation 5'in piyasaya sürülmesinden çok önce de vardı. Ancak oyuncuların "PlayStation 5 ne zaman çıkacak?" sorusu yakında yanıt bulabilir. Çünkü yeni iddiayla birlikte Sony'nin PlayStation 5 Pro'yla ilgili önemli bir adım attığı öne sürüldü.

İDDİA: SONY PS5 KİTLERİ DAĞITMAYA BAŞLAMIŞ!

İddialara göre, sektörün içinden biri olan Tez2 isimli kullanıcı, Sony'nin oyun stüdyolarına PlayStation 5 Pro geliştirici kitlerini dağıtmaya başladığını, birçok geliştiricinin PS5 Pro geliştirici kitlerini aldığını iddia etti. Henüz bu kitleri göremeyen geliştiricilerin ise 2023'ün başlarında kitleri görebileceği öne sürüldü. Tez2 ne yazık ki PlayStation 5 Pro'nun teknik özellikleri hakkında bir şey açıklamadı.

PLAYSTATİON 5 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK? İŞTE İDDİALAR

PlayStation 5 Pro'nun sıcaklığı kontrol altında tutmak için daha iyi bir soğutma ve 2 TB'lık sürücüyle birlikte RDNA 3 grafik işlemcili daha güçlü bir AMD APU'yla gelmesi bekleniyor. Bunlara ek olarak PS5 Pro;

8K çözünürlük

1440p görüntü çıkış desteği

Dolby Atmos uyumluluğu

Işın izleme etkinken 4K çözünürlükte 60 FPS oyun deneyimi sunabilir.

Yukarıdaki söylenti doğruysa, PlayStation 5 Pro'in önümüzdeki iki yıl içinde tanıtılması kulağa mantıklı geliyor. PlayStation 4 Pro, PlayStation 4'ten üç yıl sonra piyasaya sürülmüştü.

