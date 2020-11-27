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PlayStation 5 satışları Xbox Series X'i geçti mi?

27.11.2020 10:31 | Son Güncelleme:
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PlayStation 5 satışları Xbox Series X'i geçti mi?

PlayStation 5 ve Xbox Series X arasındaki rekabet rakamlara yansıdı. VGChartz, PlayStation 5 ve Xbox Series oyun konsollarının çıkış rakamlarını açıkladı. Buna göre, PS5 satışları Xbox Series satışlarını katladı.

PlayStation 5 Türkiye'de olduğu gibi diğer ülkelerde de satışa sunuldu. PS5'in rakibi Xbox Series X ve Xbox Series S ise PlayStation 5'ten daha önce satışa çıktı. Herkes bu erken satışın rakamlara yansıyıp yansımayacağını ya da hangi oyun konsolunun en iyi çıkışı yaptığını merak ederken, VGChartz çok çarpıcı sonuçlarla karşımıza çıktı.

PLAYSTATİON 5 NE KADAR SATTI?

VGChartz'ın kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, Sony PS5 çıktığı gün dünya çapında tahmini 2,1 milyon-2,5 milyon arası PlayStation 5 sattı. PlayStation 4 ise ilk gününde 1 milyon adet satmıştı. Yani PlayStation 5, bir önceki nesil PlayStation 4'ün çıkış rakamlarını da katladı. Eğer rakamlar aktarıldığı gibiyse PlayStation 5 Sony tarihinin en büyük çıkışı yapan konsolu oldu. En çok satış ise ABD'de gerçekleşti. Avrupa'da ise İngiltere, Almanya ve Fransa en çok PlayStation 5 satışı yapılan ülke olarak sıralandı. Peki Xbox Series-PlayStation rekabetinde durum ne?

PlayStation 5 fiyatı açıklandı

PLAYSTATİON 5 XBOX SERİES KONSOLLARINI GERİDE BIRAKTI

Xbox Series X ve Xbox Series S ile PlayStation 5 karşısına çıkan Microsoft, paylaşılan tahmini bilgilere göre PlayStation 5'in çıkış rakamlarına yaklaşamadı. Zira aktarılanlara bakılırsa Xbox oyun konsolları dünya genelinde tahmini 1,1 milyon-1,4 milyon arası satış gerçekleştirdi. PlayStation 5'te ise bu rakam tahminlere göre 2,5 milyona kadar çıktı. Fakat PlayStation tarafı için de üzen bir gelişme var.

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PLAYSTATİON 5 DİGİTAL EDİTİON RAKAMLARA YANSIMADI

PlayStation tarafında toplam satışların yaklaşık yüzde 75'inin PlayStation 5'e ait olduğu söylenmekte. Yani PlayStation 5 Digital Edition PlayStation 5 kadar yoğun bir talep görememiş durumda. Tabi söylenen rakamların Microsoft veya Sony tarafından açıklanmadığını belirtelim.

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