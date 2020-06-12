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PlayStation 5 tam gaz: Şimdi de PlayStation Başkanı 'bu daha başlangıç' dedi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 13:27 | Son Güncelleme

PlayStation 5 dün gece oyunları birlikte sahne aldı. Herkes PlayStation 5'in tasarımına odaklanırken, Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan verdiği bir röportajda PS5 oyunlarına dikkat çekti. Jim Ryan'a göre tüm bunların hepsi bir başlangıç, yani dahası da var.

PlayStation 5 tam gaz: Şimdi de PlayStation Başkanı 'bu daha başlangıç' dedi!

PlayStation 5 dün gece deyim yerindeyse şovunu yaptı. 2 saat olarak planlandığı söylenen etkinlik, toplamda yaklaşık 1,5 saat sürdü ancak dolu doluydu. Bize önce PlayStation 5'e gelecek oyunları bir bir tanıtan Sony, daha sonra ise PlayStation 5'e hoş geldiniz dedi ve tüm izleyiciler bu andan itibaren soluk almayı bile kesti ve haklılardı da. Zira Sony, bu önemli sözüyle birlikte PlayStation 5'in tasarımını ilk kez gösterdi. PlayStation 5 fiyatı için herhangi bir bilgi vermeyen Sony, etkinliğinin büyük bir kısmını oyunlara ayırdı. Ancak Sony Interactive Entertainment Başkanı Jim Ryan'ın BBC'ye yaptığı açıklamalara göre bunlar aslında hiçbir şey.

PLAYSTATİON 5 OYUNLARINA JİM RYAN AÇIKLIK GETİRDİ

PlayStation 5 etkinliği sonrası konuşan Jim Ryan açıklamasında,'' PS5'in performansını tam olarak yansıtacak AAA kalitesinde oyunlar istedik. Ancak küçük oyunların bazıları da oyun konsolunun yeni özelliklerini çok güzel ve yenilikçi bir şekilde kullanıyor.'' dedi ve etkinlikte eleştiri alan bazı oyunlara böylece açıklık getirdi. Unutmadan söyleyelim; etkinlikte tanıtılan Hitman 3, Horizon Forbidden West ve Marvel's Spider-Man miles morales gibi oyunlar izleyicilerden tam not almış, 'kötü olmakla' itham edilen küçük oyunlar ise oyunlar, gerek sosyal medyada gerekse PlayStation 5 etkinliğinin canlı yayınında yoğun eleştiri almıştı.

PlayStation 5 oyunları

JİM RYAN: 'ÇOK DAHA FAZLASI VAR'

PlayStation Başkanı heyecanlandıran sözlerini ise sona sakladı. PS5'e özel daha fazla oyun geleceğinin müjdesini veren Ryan, PS5 için gelecek çeşitli oyunlar ve deneyimleri için bir fikir vermesine izin verdiklerini belirtti. PlayStation'ın başındaki isim, ''Bu sadece başlangıç. Geliştirdiğimiz çok daha fazla oyun var.'' ifadelerini kullandı. Yani PlayStation 5, etkinlikte gördüğümüz oyunlarla sınırlı olmayacak.

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