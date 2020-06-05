PlayStation 5 tanıtım tarihi bir kez daha belli oldu

Sony de böyle bir ortamda etkinlik düzenleyip tüm dikkatleri üzerine çekmek istemediğini açıklamıştı. Basının George Floyd’a odaklanmasını PS5’e yer vermemesini isteyen Sony, bu hareketi ile büyük beğeni toplamıştı.

Erteleme kararından sonra bir türlü tanıtılamayan yeni nesil konsol için oyuncular daha da heyecanlanmış durumda. Sony de yeni etkinlik tarihi hakkında henüz kesin bir açıklama yapmayarak sadece çok yakında ifadesini kullanmıştı. Bugün ise PlayStation 5 tanıtım tarihi hakkında bir yeni bilgi daha geldi.

İŞTE PLAYSTATİON 5 TANITIM TARİHİ!

Gelen bilgilere göre; 12 Haziran 2020 tarihinde Sony, artık merakla beklenen konsolunu gösterecek. Bu etkinlikte konsol ile birlikte yeni nesil oyunlar da sergilenecek. Bu ay içerisinde tanıtıldıktan sonra 2020’nin son çeyreğinde satışa sunulacak olan PS5’in 499 dolar veya en kötü ihtimalle 549 dolar olması bekleniyor.

Türkiye’de satışa sunulacağı zaman konsollardan alınan yüzde 50’lik vergi yüzde 20’ye düşürülecek. Bu yüzden şimdiki kur ve vergiler ile hesaplayacak olursak, PS5’in Türkiye fiyatının 7.000 TL’den daha aşağı olmayacağını söyleyebiliriz.