PlayStation 5 ve Süveyş Kanalı'ndaki gemi trafiği arasında kritik bağlantı

Süveyş Kanalı'nı kapatan gemi The Ever Given, birkaç gündür gündemden düşmüyor. Bunun nedeni ise yaklaşık Empire State binası uzunluğundaki geminin dünyanın en önemli ticari geçiş noktalarından birini tıkamış olması. Bu tıkanıklık, gemi trafiğini ciddi anlamda etkiledi. Hatta 321 geminin kanaldan geçmek üzere beklediği ifade edildi. Bu gemilerin öylece beklemesi, kötü sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. Çıkan bir habere göre ise bu durum PlayStation 5 stoklarına dahi yansıyabilir.

GEMİLER ASYA'DAKİ LİMANLARA GEÇ DÖNECEK

Pushsquare'ın bildirdiğine göre, Business Insider, yaşanan olayların ürün nakliye sürelerini artıracağının neredeyse kesin olduğunu bildiriyor. Yarı iletkenler genelde uçakla taşınsa da burada oyun sektörünü de etkileyen bir durum söz konusu. Zira şu anda mahsur kalan gemiler yeni ürünleri almak için Asya'daki limanlara geç dönecek ve bu da düzeltilmesi aylar sürebilecek bir mal birikimi ile sonuçlanacak. Sony'nin yeni nesil oyun konsolunun tüm bunlardan nasıl etkileneceği tam olarak belli değil, ancak stokların zaten yetersiz olduğunu düşünürsek, yaşanan bu ek olaylar sorunları kötü etkileyebilir. Örneğin, gemilerin geciken lojistik süreci nedeniyle, zaten sorun yaşanan PlayStation 5 stokları daha da düşük seyredebilir.

Şunu da belirtmemiz gerekir; The Ever Given gemisinin yüzmeye başladığı ve motorlarını çalıştırdığı bildirildi. Yani kanal, kısa bir süre sonra açılacak gibi görünüyor. Fakat yaşanan olay sonucu çok fazla gemi biriktiği için trafiğin normale dönmesi uzun zaman alabilir.