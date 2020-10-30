PlayStation App güncellendi

PlayStation ekibi geçtiğimiz haftalarda Remote Play uygulamasını güncelleyerek PS5 ile uyumlu hale getirmişti. Bugün ise PlayStation App aldığı güncelleme ile hem PS5 ile uyumlu oldu hem de tasarımı tamamen değişti. Modern bir tasarım ile karşımıza çıkan uygulama yeni özellikleri de bünyesine dahil ediyor.
iOS ve Android için yayınlanan güncelleme ile yeni arayüzü kullanıma sunan PS ekibi, yeni uygulama sayesinde oyuncuların oyunlarını tek bir ekranda görmesini de sağlıyor. Bu özellik oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. Ayrıca oyuncular uygulama üzerinden oyun veya PS Plus servisi de satın alabiliyor.
Güncellenmiş kullanıcı arayüzü
PS uygulamasının kullanıcı arayüzü değişti. Bu arayüzdeki yeni giriş ekranı, arkadaşların hangi oyunları oynadığını görmenizi sağlarken, Kupa Listesi dahil son oynanan oyunlarının ayrıntılarını da sunuyor.
Mesaj entegrasyonu
PS Mesajları, artık PS uygulamasına entegre ediliyor. PS Mesajları artık bağımsız bir uygulama olarak kullanılamayacak, tüm mesajlar PS uygulamasına taşınacak.
Sesli Sohbet ve Grup Grupları
Artık PS App’ten gruplar oluşturulabiliyor ve cep telefonu üzerinden 15’e kadar arkadaşla sesli sohbet edilebiliyor.
Yerel olarak entegre PlayStation Store ve uzaktan indirmeler
Yeni yerel PS Store, oyunları ve eklentileri doğrudan PS4 ve PS5’inize uzaktan indirme ile uzaktan alışveriş ve gezinme sağlıyor.
PS5 için yeni özellikler
PS5 geldiğinde, oyunları uzaktan başlatabilir, bir oyunu indirirken alanınız tükenirse konsolunuzdaki depolamayı yönetebilir ve doğrudan PS Uygulamasından PS5’te oturum açabilirsiniz.
En son PlayStation haberlerinin tümü
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Yeni PlayStation App uygulaması işte böyle görünecek