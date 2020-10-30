PlayStation App güncellendi

PlayStation ekibi geçtiğimiz haftalarda Remote Play uygulamasını güncelleyerek PS5 ile uyumlu hale getirmişti. Bugün ise PlayStation App aldığı güncelleme ile hem PS5 ile uyumlu oldu hem de tasarımı tamamen değişti. Modern bir tasarım ile karşımıza çıkan uygulama yeni özellikleri de bünyesine dahil ediyor.

PLAYSTATİON APP YENİLENDİ

iOS ve Android için yayınlanan güncelleme ile yeni arayüzü kullanıma sunan PS ekibi, yeni uygulama sayesinde oyuncuların oyunlarını tek bir ekranda görmesini de sağlıyor. Bu özellik oldukça faydalı olacak gibi görünüyor. Ayrıca oyuncular uygulama üzerinden oyun veya PS Plus servisi de satın alabiliyor.

İŞTE PLAYSTATİON APP'E GELEN YENİLİKLER

Güncellenmiş kullanıcı arayüzü

PS uygulamasının kullanıcı arayüzü değişti. Bu arayüzdeki yeni giriş ekranı, arkadaşların hangi oyunları oynadığını görmenizi sağlarken, Kupa Listesi dahil son oynanan oyunlarının ayrıntılarını da sunuyor.

Mesaj entegrasyonu

PS Mesajları, artık PS uygulamasına entegre ediliyor. PS Mesajları artık bağımsız bir uygulama olarak kullanılamayacak, tüm mesajlar PS uygulamasına taşınacak.