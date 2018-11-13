PlayStation Black Friday için fiyatlarda indirime gidiyor!

PlayStation Store, PlayStation Plus üyelikleri ve PS 4 için farklı indirimlerle karşımıza çıkacak olan Sony, ABD indirimlerini açıkladı, Türkiye indirimlerinin de bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Açıklanan fiyatlara göre; Marvel Standart Edition 1TB hafızalı PS4 paketi 200 dolar, yeni renk seçenekleri ile DualShock 4 40 dolar, PS VR ise 200 dolar fiyat etiketi ile sunulacak. Bununla birlikte PlayStation Plus için 12 aylık abonelik fiyatların büyük indirimler bekleniyor.

Bu indirimler 16-27 kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

