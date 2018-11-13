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PlayStation Black Friday için fiyatlarda indirime gidiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.11.2018 12:26 | Son Güncelleme

Microsoft'un Xbox için Black Friday indirimlerini açıklaması sonrasında, Sony de duyurulara başladı. Sony Black Friday indirimleri üzerinden döviz kuruyla fiyatları artan birçok ürün için indirim yapılacak.

PlayStation Black Friday için fiyatlarda indirime gidiyor!

PlayStation Store, PlayStation Plus üyelikleri ve PS 4 için farklı indirimlerle karşımıza çıkacak olan Sony, ABD indirimlerini açıkladı, Türkiye indirimlerinin de bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Açıklanan fiyatlara göre; Marvel Standart Edition 1TB hafızalı PS4 paketi 200 dolar, yeni renk seçenekleri ile DualShock 4 40 dolar, PS VR ise 200 dolar fiyat etiketi ile sunulacak. Bununla birlikte PlayStation Plus için 12 aylık abonelik fiyatların büyük indirimler bekleniyor.

playstation-indirim

Bu indirimler 16-27 kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation Black Friday Xbox Microsoft indirim

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