PlayStation Classic bizlere neler sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz PlayStation Classic, Türkiye pazarında da satışa sunuldu. Sony tarafından 1994 yılında piyasaya sürülen ve dönemin en çok satan oyun konsolu olan PlayStation 1, PlayStation Classic ismiyle yeniden satışa çıkmıştı. Orijinal PlayStation’a kıyasla yüzde 45 daha küçük boyuta sahip olan yeni konsol retro tasarımı ile dikkat çekiyor. Türkiye pazarında satılan retro konsol, Teknolojioku test merkezine de geldi.

PlayStation Classic kutudan çıkıyor! (Video)

Boyutları ile bizi şaşırtan ve minik bir konsol görünümünde olan PlayStation Classic, dönemin tasarım çizgilerini taşıyor. Kutusundan iki adet kol, microUSB kablosu ve HDMI kablosu çıkan ürünle beraber 20 adet oyun yüklü olarak geliyor. Haliyle dönemin ruhunu yansıtan bu oyunlar bizleri çocukluğumuza götürecek gibi görünüyor. Bu oyunlara bakacak olursak aşağıdaki liste karşımıza çıkıyor:

Battle Arena Toshinden Cool Boarders 2 Destruction Derby Final Fantasy VII Grand Theft Auto Intelligent Qube Jumping Flash Metal Gear Solid Mr Driller Oddworld: Abe's Oddysee Rayman Resident Evil Director's Cut Revelations: Persona Ridge Racer Type 4 Super Puzzle Fighter II Turbo Syphon Filter Tekken 3 Tom Clancy’s Rainbow 6 Twisted Metal Wild Arms

Lafı daha fazla uzatmıyoruz ve sizleri PlayStation Classic kutu açılışı videosu ile baş başa bırakıyoruz: - Ünsal Sarıtoprak

Video: