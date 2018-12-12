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PlayStation Classic bizlere neler sunuyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

Sony tarafından piyasaya sürülen PlayStation Classic test merkezimize gelir gelmez kutudan çıkarttık ve özelliklerine göz attık.

PlayStation Classic bizlere neler sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz PlayStation Classic, Türkiye pazarında da satışa sunuldu. Sony tarafından 1994 yılında piyasaya sürülen ve dönemin en çok satan oyun konsolu olan PlayStation 1, PlayStation Classic ismiyle yeniden satışa çıkmıştı. Orijinal PlayStation’a kıyasla yüzde 45 daha küçük boyuta sahip olan yeni konsol retro tasarımı ile dikkat çekiyor. Türkiye pazarında satılan retro konsol, Teknolojioku test merkezine de geldi.
PlayStation Classic kutudan çıkıyor! (Video)

Boyutları ile bizi şaşırtan ve minik bir konsol görünümünde olan PlayStation Classic, dönemin tasarım çizgilerini taşıyor. Kutusundan iki adet kol, microUSB kablosu ve HDMI kablosu çıkan ürünle beraber 20 adet oyun yüklü olarak geliyor. Haliyle dönemin ruhunu yansıtan bu oyunlar bizleri çocukluğumuza götürecek gibi görünüyor. Bu oyunlara bakacak olursak aşağıdaki liste karşımıza çıkıyor:

Battle Arena Toshinden
Cool Boarders 2
Destruction Derby
Final Fantasy VII
Grand Theft Auto
Intelligent Qube
Jumping Flash
Metal Gear Solid
Mr Driller
Oddworld: Abe's Oddysee
Rayman
Resident Evil Director's Cut
Revelations: Persona
Ridge Racer Type 4
Super Puzzle Fighter II Turbo
Syphon Filter
Tekken 3
Tom Clancy’s Rainbow 6
Twisted Metal
Wild Arms

Lafı daha fazla uzatmıyoruz ve sizleri PlayStation Classic kutu açılışı videosu ile baş başa bırakıyoruz: - Ünsal Sarıtoprak

Video:

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation Classic Sony teknoloji

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