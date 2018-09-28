PlayStation Classic’in bugün Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı

Nintendo’nun yolundan giden PlayStation, NES mini ve SNES mini gibi efsaneleşen konsolu PlayStation 1 için düğmeye basmıştı. PS Classic olarak duyurulan yeni konsolun duyurusu geçtiğimiz hafta gerçekleşmiş ve 99 dolar gibi bir fiyat belirlenmişti.

Bugün PlayStation Türkiye de bir duyuru yaptı. PlayStation Türkiye, PS Classic’in tüm dünya ile aynı anda yani 3 Aralık 2018 tarihinde Türkiye’de satışa sunulacağını açıkladı. İçerisinde Tekken 3, Final Fantasy VII, Ridge Racer Type 4 ve Wild Arms gibi 20 tane ön yüklü oyunun olacağı PS Classic’in henüz fiyatı açıklanmadı.

Eğer PlayStation Türkiye oyunlarda yaptığı gibi bir fiyatlandırma yaparsa, PS Classic için 1.000 TL‘ye yakın bir fiyat ödemeniz gerekebilir. Ancak bu fiyatın kesin olmadığını belirtelim. Yine de son dönemde kurdaki artış göz önünde bulundurulduğunda ülke dışında 100 dolara satılan bir konsolun, ülkemizde 1000TL civarı bir etiketle satılması bizleri çok fazla şaşırtmayacaktır.

PS Classic için yayınlanan Türkçe fragmanı buradan izleyebilirsiniz.



