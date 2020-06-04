PlayStation Days of Play indirimleri başladı!

Bu indirim kapsamında, Death Stranding, God of War, Tekken 7, Battlefield 5, Days Gone, Dreams, FIFA 20, Control, Marvel’s Spider-Man ve The Last of Us gibi birbirinden güzel oyun alınabilir seviyelere iniyor.
Türkiye mağazasında da geçerli olan bu indirimleri kaçırmamanızı şiddetle öneriyoruz. COVID-19 salgını yüzünden yaz aylarında da sağlığınızı riske atmamak için evde duracağınızı bildiğimiz için bu oyunlar ile keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.
İŞTE İNDİRİME GİREN OYUNLAR
- A PLAGUE TALE: INNOCENCE
- ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN
- ANCESTORS: THE HUMANKIND ODYSSEY
- APEX LEGENDS – BLOODHOUND EDITION
- APEX LEGENDS – LIFELINE AND BLOODHOUND DOUBLE PACK
- APEX LEGENDS – LIFELINE EDITION
- APEX LEGENDS – OCTANE EDITION
- ASSASSIN’S CREED ODYSSEY – ULTIMATE EDITION
- ASTRO BOT RESCUE MISSION
- BATTLEFIELD V
- BIOSHOCK: THE COLLECTION
- BLACK DESERT DELUXE EDITION
- BLACK DESERT STANDARD EDITION
- BLACK DESERT ULTIMATE EDITION
- BLOOD & TRUTH
- BORDERLANDS 2 VR
- BORDERLANDS 3
- BRAVO TEAM
- CALL OF DUTY: BLACK OPS 4
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 CAMPAIGN REMASTERED
- CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS EDITION
- CODE VEIN
- CONCRETE GENIE
- CONCRETE GENIE DIGITAL DELUXE EDITION
- CONTROL DIGITAL DELUXE EDITION
- CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED
- DARK SOULS III
- DARK SOULS III – DELUXE EDITION
- DAYS GONE
- DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION
- DEATH STRANDING
- DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION
- DESTINY 2: FORSAKEN
- DESTINY 2: SHADOWKEEP
- DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS)
- DOOM ETERNAL STANDARD EDITION
- DOOM ETERNAL DELUXE EDITION
- DRAGON BALL FIGHTERZ
- DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS
- DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS 2
- DREAMS
- DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION
- EA SPORTS FIFA 20
- FALLOUT 76: RAIDERS CONTENT BUNDLE
- FALLOUT 76: SETTLERS CONTENT BUNDLE
- FALLOUT 76: TRICENTENNIAL PACK
- FALLOUT 76: WASTELANDERS DELUXE EDITION
- FAR CRY NEW DAWN
- FARPOINT
- FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS
- GOD OF WAR DIGITAL DELUXE EDITION
- GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION
- GRAN TURISMO SPORT SPEC II
- HITMAN 2
- HITMAN 2 – EXPANSION PASS
- HITMAN 2 – GOLD EDITION
- HUNT: SHOWDOWN
- JUMP FORCE
- L.A. NOIRE
- LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS
- LEGO WORLDS
- MADDEN NFL 20
- MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION
- MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS
- MEDIEVIL
- MEDIEVIL DIGITAL DELUXE EDITION
- METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE
- METRO EXODUS
- MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR
- MLB THE SHOW 20
- MLB THE SHOW 20 DIGITAL DELUXE EDITION
- MLB THE SHOW 20 MVP EDITION
- MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION
- MONSTER HUNTER: WORLD
- MORTAL KOMBAT 11
- NEED FOR SPEED HEAT
- NHL 20
- NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM
- OVERWATCH LEGENDARY EDITION
- PERSONA 5 ROYAL
- PERSONA 5 ROYAL DELUXE EDITION
- PERSONA 5 ROYAL ULTIMATE EDITION
- PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE
- PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
- PREDATOR: HUNTING GROUNDS
- PREDATOR: HUNTING GROUNDS DIGITAL DELUXE EDITION
- RATCHET & CLANK
- RED DEAD REDEMPTION 2
- RED DEAD REDEMPTION 2: ULTIMATE EDITION
- RESIDENT EVIL 2
- RESIDENT EVIL 2 ALL IN-GAME REWARDS UNLOCK
- RESIDENT EVIL 3
- RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD
- SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE
- SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION
- SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION EXTRA CONTENT
- SID MEIER’S CIVILIZATION VI
- SOULCALIBUR VI
- STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER
- STREET FIGHTER V
- SUPERHOT
- SUPERHOT VR
- TEKKEN 7
- THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION
- THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR
- THE ELDER SCROLLS ONLINE
- THE LAST OF US REMASTERED
- THE OUTER WORLDS
- THE SIMS 4
- THE SIMS 4 BUNDLE – SEASONS, JUNGLE ADVENTURE, SPOOKY STUFF
- THE WITCHER 3: WILD HUNT
- TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT
- TOM CLANCY’S THE DIVISION 2
- TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ULTIMATE EDITION
- TROPICO 6
- UNCHARTED 4: A THIEF’S END
- UNCHARTED: THE LOST LEGACY
- VAMPYR
- WORLD WAR Z
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