PlayStation Days of Play indirimleri başladı!

Bu indirim kapsamında, Death Stranding, God of War, Tekken 7, Battlefield 5, Days Gone, Dreams, FIFA 20, Control, Marvel’s Spider-Man ve The Last of Us gibi birbirinden güzel oyun alınabilir seviyelere iniyor.

Türkiye mağazasında da geçerli olan bu indirimleri kaçırmamanızı şiddetle öneriyoruz. COVID-19 salgını yüzünden yaz aylarında da sağlığınızı riske atmamak için evde duracağınızı bildiğimiz için bu oyunlar ile keyifli dakikalar geçirebilirsiniz.

İŞTE İNDİRİME GİREN OYUNLAR

A PLAGUE TALE: INNOCENCE

ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

ANCESTORS: THE HUMANKIND ODYSSEY

APEX LEGENDS – BLOODHOUND EDITION

APEX LEGENDS – LIFELINE AND BLOODHOUND DOUBLE PACK

APEX LEGENDS – LIFELINE EDITION

APEX LEGENDS – OCTANE EDITION

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY – ULTIMATE EDITION

ASTRO BOT RESCUE MISSION

BATTLEFIELD V

BIOSHOCK: THE COLLECTION

BLACK DESERT DELUXE EDITION

BLACK DESERT STANDARD EDITION

BLACK DESERT ULTIMATE EDITION

BLOOD & TRUTH

BORDERLANDS 2 VR

BORDERLANDS 3

BRAVO TEAM

CALL OF DUTY: BLACK OPS 4

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 2 CAMPAIGN REMASTERED

CALL OF DUTY: MODERN WARFARE – BATTLE PASS EDITION

CODE VEIN

CONCRETE GENIE

CONCRETE GENIE DIGITAL DELUXE EDITION

CONTROL DIGITAL DELUXE EDITION

CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED

DARK SOULS III

DARK SOULS III – DELUXE EDITION

DAYS GONE

DAYS GONE DIGITAL DELUXE EDITION

DEATH STRANDING

DEATH STRANDING DIGITAL DELUXE EDITION

DESTINY 2: FORSAKEN

DESTINY 2: SHADOWKEEP

DEVIL MAY CRY 5 (WITH RED ORBS)

DOOM ETERNAL STANDARD EDITION

DOOM ETERNAL DELUXE EDITION

DRAGON BALL FIGHTERZ

DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS

DRAGON BALL FIGHTERZ – FIGHTERZ PASS 2

DREAMS

DYING LIGHT: THE FOLLOWING – ENHANCED EDITION

EA SPORTS FIFA 20

FALLOUT 76: RAIDERS CONTENT BUNDLE

FALLOUT 76: SETTLERS CONTENT BUNDLE

FALLOUT 76: TRICENTENNIAL PACK

FALLOUT 76: WASTELANDERS DELUXE EDITION

FAR CRY NEW DAWN

FARPOINT

FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS

GOD OF WAR DIGITAL DELUXE EDITION

GRAND THEFT AUTO V: PREMIUM ONLINE EDITION

GRAN TURISMO SPORT SPEC II

HITMAN 2

HITMAN 2 – EXPANSION PASS

HITMAN 2 – GOLD EDITION

HUNT: SHOWDOWN

JUMP FORCE

L.A. NOIRE

LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS

LEGO WORLDS

MADDEN NFL 20

MARVEL’S SPIDER-MAN: GAME OF THE YEAR EDITION

MARVEL’S SPIDER-MAN: THE CITY THAT NEVER SLEEPS

MEDIEVIL

MEDIEVIL DIGITAL DELUXE EDITION

METAL GEAR SOLID V: THE DEFINITIVE EXPERIENCE

METRO EXODUS

MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR

MLB THE SHOW 20

MLB THE SHOW 20 DIGITAL DELUXE EDITION

MLB THE SHOW 20 MVP EDITION

MONSTER HUNTER WORLD: ICEBORNE MASTER EDITION

MONSTER HUNTER: WORLD

MORTAL KOMBAT 11

NEED FOR SPEED HEAT

NHL 20

NI NO KUNI II: REVENANT KINGDOM

OVERWATCH LEGENDARY EDITION

PERSONA 5 ROYAL

PERSONA 5 ROYAL DELUXE EDITION

PERSONA 5 ROYAL ULTIMATE EDITION

PLANTS VS. ZOMBIES: BATTLE FOR NEIGHBORVILLE

PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS

PREDATOR: HUNTING GROUNDS

PREDATOR: HUNTING GROUNDS DIGITAL DELUXE EDITION

RATCHET & CLANK

RED DEAD REDEMPTION 2

RED DEAD REDEMPTION 2: ULTIMATE EDITION

RESIDENT EVIL 2

RESIDENT EVIL 2 ALL IN-GAME REWARDS UNLOCK

RESIDENT EVIL 3

RESIDENT EVIL 7 BIOHAZARD

SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE

SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION

SHADOW OF THE TOMB RAIDER DEFINITIVE EDITION EXTRA CONTENT

SID MEIER’S CIVILIZATION VI

SOULCALIBUR VI

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER

STREET FIGHTER V

SUPERHOT

SUPERHOT VR

TEKKEN 7

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL EDITION

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR

THE ELDER SCROLLS ONLINE

THE LAST OF US REMASTERED

THE OUTER WORLDS

THE SIMS 4

THE SIMS 4 BUNDLE – SEASONS, JUNGLE ADVENTURE, SPOOKY STUFF

THE WITCHER 3: WILD HUNT

TOM CLANCY’S GHOST RECON BREAKPOINT

TOM CLANCY’S THE DIVISION 2

TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE ULTIMATE EDITION

TROPICO 6

UNCHARTED 4: A THIEF’S END

UNCHARTED: THE LOST LEGACY

VAMPYR

WORLD WAR Z

