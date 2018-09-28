PlayStation Fortnite için geri adım attı!

Epic Games’in yapımını üstlendiği Fortnite; PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Windows ve Mac platformlarında yer alıyordu. Tüm platformlarda tek bir üyelik ile çapraz platform olarak oynanabilen Fortnite, sadece PlayStation 4’te çapraz platform olarak oynanamıyordu. Hatta Sony, aynı üyeliği ile hem Nintendo Swtich’te hem de PlayStation 4’te kullananları bu süreçte banlamıştı.

Oyuncuların tepkisini çeken bu hamle için nihayet bugün bir hamle yapıldı. PlayStation ekibi, Fortnite’ın artık çapraz platform olarak oynanabileceğini bunun açık beta sürümüne bugün girdiğini açıkladı.

Bugünden itibaren tek bir Fortnite üyeliği PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft Windows ve Mac işletim sistemlerinde çapraz platform olarak resmen oynanabilir oldu.

PlayStation’ın neden çapraz platforma destek vermediği hala sırrını koruyor. Yapılan yorumlar, PlayStation’ın oyun içi satın alımlar yani mikro ödemeleri sadece kendi platformu üzerinden yaptırarak tüm karı almak istediğini gösteriyor.

PlayStation’ın bu kararından geri adım atması oyuncular için sevindirici bir haber olarak görünüyor. Umarız ilerleyen yıllarda tüm oyunlar çapraz platform desteğine kavuşur.

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