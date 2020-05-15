PlayStation’ın beşinci versiyonu ile ne zaman tanışacağız?

Bunun en önemli belirtisi de, Sony’nin Japonya’da verdiği iş ilanı… İlana göre, “PlayStation 5’in Ekim 2020’de yapılacak lansmanını yönetecek ve organize edecek” PR uzmanları aranıyor.

Böylece Sony yöneticilerinin yeni konsolu Ekim ayına yetiştirmeye çalıştığı anlaşılıyor.

NEDENİ KORONAVİRÜS ENDİŞESİ Mİ?

Önceki PlayStation cihazlarının genellikle Kasım ayında piyasaya çıkmasına alışık olduğumuz için, bu “öne çekme” girişiminin Covid-19 endişesi olduğu yorumu da yapılıyor.

Yaz aylarından sonra, grip sezonunda Covid-19 nedeniyle yeniden karantinaların ve evdekal kampanyalarının yoğunlaşması bekleniyor. Dolayısıyla, Sony’nin yeni konsolunu bir an önce satışa çıkarıp, evine kapanacak 3.5 milyar insana PS5 oyunları satmak istediği düşünülüyor.

PlayStation 5’in önündeki ciddi bir mesele de üretim sorunları olacak. Çin’de Covid-19 nedeniyle tüm fabrikalar durmuşken, tedarik zincirleri çalışmazken, üretim büyük bir soruna dönüşebilir.

Sony’nin büyük bir lansman hazırlığında olduğu anlaşılıyor ancak üretim için gerekli donanım bileşenlerine erişimde yaşanacak sıkıntının üretimi baskılaması mümkün görünüyor. Dolayısıyla, 2020 içinde evine PlayStation 5 sokabilen oyuncular son derece şanslı bir azınlığın parçası olacak gibi olacak.

Sony PlayStation Studios oluşumunu duyurdu

