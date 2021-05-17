Playstation, internet kafe ve bilardo salonları ne zaman açılacak? İşte bakanlığın genelgesi

Playstation, internet kafe ve bilardo salonlarının müdavimleri 17 Mayıs- 1 Haziran arasını kapsayan kademeli normalleşme dönemine yönelik kararları heyecanla bekliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ile ‘Playstation, internet kafe ve bilardo salonları ne zaman açılacak?’ sorusuna da yanıt geldi.

PLAYSTATİON, İNTERNET KAFE VE BİLARDO SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Playstation, internet kafe ve bilardo salonlarının açılmasını bekleyen müşteriler ve işletme sahipleri bir süre daha beklemek durumunda kalacak. Çünkü koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetlerine ara veren bu tarz işletmeler, 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında hayata geçecek olan kademeli normalleşme döneminde kapalı olacak.

HANGİ İŞ YERLERİ AÇIK OLACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.