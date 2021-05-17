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Playstation, internet kafe ve bilardo salonları ne zaman açılacak? İşte bakanlığın genelgesi

17.05.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan Playstation, internet kafe ve bilardo salonlarına ilişkin kararlar, kademeli normalleşme genelgesinde yer aldı. Hem işletmeciler hem de müşterileri Playstation, internet kafe ve bilardo salonlarının açılacağı zamanı merakla bekliyor.

Playstation, internet kafe ve bilardo salonları ne zaman açılacak? İşte bakanlığın genelgesi

Playstation, internet kafe ve bilardo salonlarının müdavimleri 17 Mayıs- 1 Haziran arasını kapsayan kademeli normalleşme dönemine yönelik kararları heyecanla bekliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ile ‘Playstation, internet kafe ve bilardo salonları ne zaman açılacak?’ sorusuna da yanıt geldi.

PLAYSTATİON, İNTERNET KAFE VE BİLARDO SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Playstation, internet kafe ve bilardo salonlarının açılmasını bekleyen müşteriler ve işletme sahipleri bir süre daha beklemek durumunda kalacak. Çünkü koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetlerine ara veren bu tarz işletmeler, 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında hayata geçecek olan kademeli normalleşme döneminde kapalı olacak.

Playstation, internet kafe ve bilardo salonları ne zaman açılacak? İşte bakanlığın genelgesi

HANGİ İŞ YERLERİ AÇIK OLACAK?

17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

  • Taverna, gazino, nargile salonu/kafeleri, birahane,

  • Kıraathane, kahvehane, kafe, çay bahçesi, dernek lokali gibi yerler,

  • Sinema salonları,

  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

  • Bilardo salonları, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri,

  • Lunaparklar ve tematik parklar,

  • Sauna, hamam ve masaj salonları.

    • Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve yalnızca esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

    Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki tuhafiye, giyim, hırdavat, züccaciye gibi dükkanlar ile ofis ve bürolar vb. iş yerleri;

    • Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

    • Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.

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    koronavirüs (Covid-19)

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