Playstation, internet kafe ve bilardo salonları ne zaman açılacak? İşte bakanlığın genelgesi

Playstation, internet kafe ve bilardo salonlarının müdavimleri 17 Mayıs- 1 Haziran arasını kapsayan kademeli normalleşme dönemine yönelik kararları heyecanla bekliyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede ile ‘Playstation, internet kafe ve bilardo salonları ne zaman açılacak?’ sorusuna da yanıt geldi.
Playstation, internet kafe ve bilardo salonlarının açılmasını bekleyen müşteriler ve işletme sahipleri bir süre daha beklemek durumunda kalacak. Çünkü koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmetlerine ara veren bu tarz işletmeler, 17 Mayıs ile 1 Haziran arasında hayata geçecek olan kademeli normalleşme döneminde kapalı olacak.
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
Taverna, gazino, nargile salonu/kafeleri, birahane,
Kıraathane, kahvehane, kafe, çay bahçesi, dernek lokali gibi yerler,
Sinema salonları,
Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
Bilardo salonları, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri,
Lunaparklar ve tematik parklar,
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve yalnızca esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
Yukarıda sayılan iş yerleri dışında kalan ve tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki tuhafiye, giyim, hırdavat, züccaciye gibi dükkanlar ile ofis ve bürolar vb. iş yerleri;
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu iş kolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.