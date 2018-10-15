PlayStation kullanıcılarına PlayStore müjdesi!

Oyunseverler artık PlayStation 4 oyunlarını ve oyuncu ekipmanlarını Playstore’dan avantajlı fiyatlarla satın alabilecekler.
Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, oyunseverleri popüler oyunlarla buluştururken, onların her ihtiyacına karşılık verebilmek için yeniliklerine devam ediyor. En yeni ve güncel oyunları dünya ile aynı anda satışa sunan Playstore, OverGame ile yapılan işbirliği ile oyunseverlere PlayStation 4 oyunlarını ve oyuncu ekipmanlarını Playstore üzerinden çok özel fiyatlarla sunuyor.
En yeni PlayStation 4 oyunları Marvel’s Spider Man, Detroit: Became Human ve God of War ile birlikte avantajlı fiyatlarıyla diğer PS4 oyunları ve göz alıcı modelleriyle Dualshock V2 kablosuz kontrol cihazları, Razer oyuncu ekipmanlarından mouse ve mousepad’ler özel kampanya ve indirimlerle Playstore’dan satın alınabilecek.
PlayStation kullanıcılara PlayStore müjdesi!
Oyunseverler, Playstore’dan PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanlarına ait kupon kodlarını OverGame web sitesi üzerinde kullanarak siparişlerinde satın alma ve kargo süreçlerini tamamlayabilecekler. Türk Telekom ev internet müşterileri ise faturalarına ek 12 aya varan taksit imkanlarından faydalanabilecek.
Xbox kullanıcıları için ise henüz bir adım atılmış değil. Xbox sahipleri sadece Microsoft'un mağazası üzerinden oyunları satın almaya devam etmekteler şimdilik. Ürün çeşitliliği ilerleyen zamanlarda artırılır mı bilinmez ancak PlayStation Store üzerinden artan fiyatlar karşısında PlayStore güzel bir alternatif olabilir diye düşünüyorum.
Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? PlayStation Store karşısında PlayStore'un bir şansı var mıdır? - Ünsal Sarıtoprak
Kaynak: Teknolojioku
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