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PlayStation Plus'a zam öncesi indirim fırsatı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2018 16:13 | Son Güncelleme

PlayStation Plus servisinin 3 aylık üyeliğinde yaz mevsimine özel kısa süreli indirim yapıldı.

PlayStation Plus'a zam öncesi indirim fırsatı!

Sony Interactive Entertainment (SIE), PlayStation’da çevrimiçi multiplayer oyun oynama, aylık bedava oyunlar sunan PlayStation Plus servisinin 3 aylık üyeliğinde yaz mevsimine özel kısa süreli indirim yaptı.

Standart fiyatı 74,99 TL olan 3 aylık PlayStation Plus üyeliğinin fiyatı, 1 Ekim – 8 Ekim tarihleri arasında yaz mevsimine özel olarak yüzde 30 indirimle 52,49 TL’ye indi.

PlayStation Plus üyeliği ile birlikte 3 ay boyunca hem çevrimiçi multiplayer oyun oynamak hem de PlayStation Plus’ın her ay sunduğu ücretsiz oyunlardan yararlanmak mümkün. Kampanya döneminde her PSN kullanıcısı indirimli fiyattan sadece bir kere faydalanabilir, mevcut PlayStation Plus üyeleri de indirimli fiyat ile üyelik sürelerini uzatabilirler.
PlayStation Plus'a zam öncesi indirim fırsatı!

Peki bu ay Plus sahiplerine hangi oyunlar hediye edilecek? PlayStation Plus üyeliği bulunan PS4 sahipleri, 2 Ekim tarihinden itibaren Laser League ve Friday the 13th: The Game oyunlarını hiçbir ek ücret ödemeden kütüphanelerine ekleyip oynayabilecekler.

Ekim ayında PlayStation 3 sahipleri Master Reboot ve The Bridge oyunlarını, PS Vita sahipleri ise Rocketbirds 2: Evolution ve 2064 Read Only Memories oyunlarını ücretsiz olarak indirebilecek. Buradan PS Plus sayfasına ulaşabilir ve 3 aylık abonelik satın alımını gerçekleştirebilirsiniz. Malum, yakın bir zamanda PlayStation Plus sahiplerine büyük bir zam uygulanacak. Elinizi çabuk tutun! - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
PlayStation Plus teknoloji

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